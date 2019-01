Hans für Dienstpflicht für junge Männer und Frauen

In der Silvesternacht schrillte um 0.53 Uhr der Alarm für die Feuerwehr Laichingen. Einkaufswagen sowie der dazugehörige Unterstand eines Einkaufsmarktes an der Geislinger Straße in Laichingen brannten. „Der komplette Löschzug wurde alarmiert“, informiert Gesamtkommandant Gerhard Kölle. Letztlich habe der Einsatz des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs allerdings ausgereicht.

Einsatzkräfte gehen unter Atemschutz vorDer Brand wurde laut Feuerwehr unter Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht.