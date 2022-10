Als Menschen neigen wir dazu, Geräusche und ihre Ursachen wahlweise als Genuss für die Ohren zu loben – oder als profanen Lärm abzuqualifizieren. Während junge Paare dazu neigen, den Atem im Schlaf der geliebten Person als kleine Nachtmusik zu verherrlichen, kann das gleiche Geräusch über Jahre hinweg in Schnarchen ausarten. Und statt Mozart in den Ohren, klingt das Geröchel dann wie Presslufthammer auf den Nerven. Auch hat der Bauer zum Muhen seiner Kühe ein anderes Verhältnis als der urlaubende Tourist mit Schlafstörung.

Dass es in der Beurteilung von Geräuschen immer wieder zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt, ist nicht neu. Selten kommt es dagegen vor, dass als Mittel der Beweissicherung ein Kräh-Protokoll Verwendung findet. So geschehen in der brandenburgischen Kleinstadt Müncheberg. Ein Hahn in der Innenstadt liebte es, von drei Uhr früh bis sechs Uhr morgens zu krähen. Was die Klägerin dazu veranlasste, das Kikeriki minutengenau zu notieren.

Die Mühe hat sich für sie gelohnt – der Hahn muss nun von Amts wegen zwischen 22 und sechs Uhr in einen schallisolierten Käfig. Infrage käme alternativ der Backofen. Denn halbe Hähnchen krähen nicht. Das Gericht argumentiert, dass der Hahn ja ein innerstädtischer sei und kein landwirtschaftlicher. Hätte der Hahn also aus beruflichen Gründen gekräht, sähe die Sache vielleicht anders aus.

Ob jemand professionell oder eher laienhaft nachts zu schnarchen pflegt, ist übrigens egal. Denn im Moment kräht kein Hahn danach, wenn’s im Schlafzimmer zu laut wird. (nyf)