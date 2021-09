„Hängt die Grünen“: Behörde in Sachsen billigt Mordaufruf auf Wahlplakaten

"Der III. Weg" ist eine kleine rechtsextremistische Partei, die 2013 in Heidelberg in der Neonazi-Szene gegründet wurde. In Baden-Württemberg hat sie laut Verfassungsschutz 20 Mitglieder, bundesweit sind es 600.

"Sie zeichnet sich durch ideologischen Fanatismus aus und steht der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie der gesamten westlichen Moderne feindselig gegenüber", beschreibt sie der baden-württembergische Verfassungsschutz.

Partei will mit Mordaufruf Bekanntheit steigern

Die Haltung bringt die Partei auch auf Wahlplakaten zum Ausdruck. Vor der Bundestagswahl lässt sie Plakate mit der Aufschrift "Hängt die Grünen" drucken und verbreiten - recht unmissverständlich ein Mordaufruf.

Die Partei will damit ihre Bekanntheit steigern. Grenzüberschreitungen und Anspielungen zu Gewalt sind bei Rechtsextremisten typische Stilmittel.

Aufgehängt wurden die Plakate unter anderem in München und einigen Städten in Sachsen. Sowohl in Bayern als auch in Sachsen tritt die Partei mit einer Landesliste für die Bundestagswahl an.

Laut "Tagesspiegel" ist ein solches Plakat in Zwickau direkt gegenüber des Wahlkreisbüros der Grünen zu sehen. Der grüne Kreisverband hat deswegen Anzeige erstattet. Auch in München wurde das Motiv direkt gegenüber der dortigen Parteizentrale aufgehängt.

Plakate dürfen in Sachsen zunächst hängen bleiben

Doch während die Plakate in München umgehend von der Polizei entfernt wurden, dürfen sie in Sachsen zunächst hängen bleiben. Dies teilte eine Sprecherin der Zwickauer Staatsanwaltschaft dem "Tagesspiegel" mit.

Demnach habe die Behörde keine strafrechtliche Relevanz des Slogans feststellen können, da nicht klar sei, wer gehängt werden sollte.

Man könne nicht wissen, so die Staatsanwaltschaft, “wer konkret angesprochen wird”. Es könnte sich sowohl um Politiker als auch um Wähler der Partei handeln, erklärte die Sprecherin laut der Zeitung.

Zudem sei von der Staatsanwaltschaft keine konkrete Bedrohungslage ausgemacht worden. Es sei aber auch denkbar, dass die Stadt Zwickau in den nächsten Tagen eine Verbotsverfügung für das Plakatmotiv erlässt, wird die Sprecherin weiter zitiert.

Auch "Die Partei" sorgte schon für Aufregung

In der Vergangenheit hatte schon die Satire-Partei "Die Partei" mit ähnlichen Plakatierungen für Aufsehen gesorgt, auf denen stand "Hier könnte ein Nazi hängen". Vielfach wurde dies als Replik auf die Partei "Die Rechte" verstanden, die zuvor den Spruch "Wir hängen nicht nur Plakate" gedruckt hatte.

Die Satire-Partei verwies auf die Doppeldeutigkeit, dass an der Stelle des eigenen Plakates auch das Plakat einer rechtsextremen Partei hängen könnte.

Auch ein weiterer Spruch "Nazis töten." wurde bewusst mit Satzzeichen versehen, um damit keine Aufforderung zu verbinden, sondern eine Aussage, dass der Nationalsozialismus eine mörderische Ideologie sei.