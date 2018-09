„Haben uns geirrt“: SPD-Chefin Nahles will Maaßen-Deal neu verhandeln

Auf eine tödliche Messerattacke Ende August in Chemnitz folgten eine regelrechte Hetzjagd auf Ausländer, Ausschreitungen und rechte Demonstrationen. Das hat in Deutschland viel in Bewegung gesetzt. Auch in der politischen Landschaft hat sich etwas getan. Hans-Georg Maaßen ist zum Staatssekretär von Innenminister Horst Seehofer ernannt worden. Vorher war er Chef des Verfassungsschutzes. Doch er geriet in die Kritik: Nach den Angriffen auf Ausländer in Chemnitz zweifelte er daran, dass diese überhaupt stattgefunden haben. Trotz des Gegenwinds wurde er jetzt aber befördert. Wir haben nachgefragt, was die Leute auf der Straße dazu sagen.