Habeck: „Einfamilienhaus gehört zu Wohnmöglichkeiten“

Fasnet daheim: So lautet dieses Jahr die an die Pandemie-Situation angepasste Devise der Narren. Doch nicht alle Zünfte ziehen da mit. Nachdem am Samstagabend eine Zusammenkunft der Überlinger Hänsele mit über 200 Menschen für Furore sorgte, zogen am Montagvormittag laut Polizei 25 Narren und 450 Zuschauer in Rottweil nach.

Und auch in Ravensburg gab es einen Narrensprung-Versuch von 15 Schwarzen Veri – die Polizei löste die Gruppe jedoch sofort auf.