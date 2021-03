Habeck attackiert Kanzlerin und Ministerpräsidenten: „Hoffnung ist keine Strategie“

Grünen-Bundeschef Robert Habeck hat die Corona-Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten im Interview mit der "Schwäbischen Zeitung" scharf kritisiert.

"Die Bundesregierung sendet das Signal zum Öffnen, ohne dass sie selbst die Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Und weil sie die nicht geschaffen hat, koppelt sie Öffnungen nicht an Schutzvoraussetzungen – wie etwa ein Testregime", sagt er am Donnerstag der "Schwäbischen Zeitung".

"Sie setzt auf das Prinzip Hoffnung, aber Hoffnung ist keine Strategie. Das passiert nun zum wiederholten Male und ist ein schweres Versäumnis der Bundesregierung. Dass viele bei diesem ein mulmiges Gefühl haben, verstehe ich."

Habeck weist Kritik auf Landesebene zurück

An der Bundesregierung sind die Grünen nicht beteiligt, allerdings an mehreren Landesregierungen, darunter in Baden-Württemberg. Kritik an deren Arbeit, etwa an den Problemen bei der Impftermin-Vergaben im Südwesten, wies Habeck zurück.

"Wo Grüne an den Landesregierungen beteiligt sind, geben sie ihr Bestes, damit die Dinge laufen. Baden-Württemberg war etwa bei der Beschaffung von Schnelltest vorbildlich und verlässt sich nicht auf den Bund. Beim Impfen hat es zunächst überall gehakt, das stimmt, was natürlich vor allem am Mangel an Impfstoff liegt."

Der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland wird angesichts weiter hoher Infektionszahlen grundsätzlich bis zum 28. März verlängert. Allerdings soll es je nach Infektionslage viele Öffnungsmöglichkeiten geben. Das haben Kanzlerin Angela Merkel und die Länder-Ministerpräsidenten beschlossen.

Stufenweise Öffnung mit Notbremse

Vereinbart wurde eine stufenweise Öffnungsstrategie mit eingebauter Notbremse: Führen einzelne Lockerungen zu einem starken Anstieg der Infektionszahlen in einer Region, werden automatisch alle schon erfolgten Erleichterungen wieder gestrichen.

Habeck forderte: "Wir brauchen massenweise günstige Schnelltests, ein einheitliches System, um negative Tests nachzuweisen, eine funktionierende App und ein höheres Tempo beim Impfen."

Er sei jedoch skeptisch, ob die Bundesregierung ihre Versprechen einhalten könne – etwa, ab Montag mindestens einen Schnelltest pro Woche für alle Bürgerinnen und Bürger anbieten zu können. "Jetzt sollen ausgerechnet der Gesundheitsminister Spahn und der Verkehrsminister Scheuer eine Task Force zur Beschaffung von Schnelltests führen. Von beiden habe ich in der letzten Zeit eher Pannen mitbekommen."