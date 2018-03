„Häuserkampf“ geht weiter

Krankenhausschließungen sind ein heikles Thema. Jede Gemeinde kämpft um ihre Klinik, jeder möchte ein Krankenhaus in der Nähe haben. Auf der anderen Seite aber gibt es in Deutschland mehr Krankenhäuser als in anderen Ländern, es werden in bestimmten Bereichen wie bei künstlichen Gelenken auch weit mehr Operationen durchgeführt. Und am Ende kostet das Ganze dann auch mehr als anderswo.

Zentralisierungen sparen dem Staat und den Kassen Geld. Jeder, der im Krankenhausbereich arbeitet, empfiehlt seinen Freunden ohnehin, sich möglichst dort operieren zu lassen, wo der jeweilige Eingriff Routine ist. Das sind dann gewiss nicht die kleinen Kliniken, die einmal in der Woche operieren.

Auf der anderen Seite aber wollen viele, deren Kind einen Blinddarm rausgenommen bekommt, nicht für jeden Krankenbesuch 30 Kilometer fahren. Und die Betreuung ist in kleinen Häusern oft persönlicher und besser. Deshalb wird es wohl beim „Häuserkampf“ bleiben, um jede einzelne Klinik wird gekämpft werden. Doch am Ende wird die Zentralisierung nicht aufzuhalten sein.