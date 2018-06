Gutes Leben in Meseberg

„Es war schön“, antwortet die Kanzlerin in der Abschlusspressekonferenz ganz einfach auf die Frage nach dem Kaminabend. Auch Sigmar Gabriel scheint nach den zwei halben Tagen in Klausur im preußischen Schlösschen Meseberg in Brandenburg sehr zufrieden. Die Koalition hat sich dort nicht nur zusammengerauft, sondern, wie Gabriel betont, viel Gemeinschaftliches entwickelt. Und im Unterschied zu früher hätten sich auch schon viele Kollegen untereinander abgestimmt.

Dieser Gemeinschaftsgeist wird auch nötig sein. Denn allein die Energiewende ist ein großes Unterfangen. Von einem „Kraftakt des Bemühens“ spricht Merkel, und natürlich hofft man auf das Gelingen. „Entschieden und schnell“, so Merkel, müssten die Maßnahmen jetzt umgesetzt werden. Schließlich gehe es darum, die Bereitschaft der Bürger nicht durch zu hohe Preisanstiege beim Strom überzustrapazieren.

Der federführende Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel erfährt bereits die Breitseiten aus der ganzen Republik für sein Eckpunktepapier. Merkel hält zu ihm. Sie bekräftigt noch einmal das Ziel, bis 2050 80Prozent des Stroms über erneuerbare Energien zu erreichen. „Wir liegen genau auf der Linie.“

Gabriel verteidigt seine Maßnahmen zur Drosselung der Förderung. Man müsse mit allen reden, „aber klar muss auch sein, in der Energiepolitik geht es nicht um die Summe der Einzelinteressen. Wir haben ein gewaltiges Programm vor uns.“

Auch Gabriel erinnert an die Kosten. 24 Milliarden im Jahr für die Energiewende – teurer dürfe es nicht werden. „Andere werden uns nur folgen, wenn wir diese Last nicht vergrößern.“ Gabriel verteidigt auch seine „absolut richtige Entscheidung“, Offshore-Energie besonders zu fördern. Diese Energie stecke noch in den Kinderschuhen.

Rentenpläne sind umstritten

Ein Minenfeld ist auch die Rentenpolitik. Die Koalitionäre haben in Meseberg beschlossen, am 29. Januar das Gesetz auf den Weg zu bringen, das sowohl die Mütterrente als auch die Erwerbsminderungsrente enthält. Doch die Vorwürfe, es sei ein Paket zu Lasten der jüngeren Generation, häufen sich. Das schmerzt Gabriel. Vehement betont er, wie sehr die ältere Generation ein Recht auf eine anständige Rente hätte. „Wir reden über Eltern und Großeltern, die schwer gearbeitet haben.“ Gabriel spricht von einer moralischen Verpflichtung gegenüber den Menschen, die am Ende ihres Lebens keine überbordenden Renten erhalten. Für ihn – wie auch für seine Arbeitsministerin Nahles – steht aber fest, dass man auf mittlere Sicht zu mehr Steuerfinanzierung der Renten komme müsse.

Jede Klausur ist zum Abschluss auch eine Anmeldung der unverbindlichen Absichtserklärungen. Und so kündigte Angela Merkel diesmal einen Diskussionsprozess mit dem Bürger unter dem Stichwort „gutes Leben“ an. Was stellen sich die Deutschen darunter vor, was gehört dazu? Da dürfte es vielfältige Antworten geben. Doch auch ohne diesen Diskussionsprozess steht für Merkel schon fest. „Wir haben jetzt einen klaren Arbeitsplan, und wir haben auch genug zu tun.“

Auch wenn Angela Merkel, die wegen ihres Beckenbruchs noch immer auf Krücken geht, mehr Bettruhe als sonst braucht und sich schon vor Mitternacht zurückgezogen hatte, sind die Koalitionäre mit dem Aufschlag in Meseberg hoch zufrieden. Sigmar Gabriel berichtet, es hätten ohnehin alle gebeten, doch bitte im Sommer noch einmal an diesem schönen Ort zu tagen. Zumindest im Barockschloss Meseberg ahnt man schon, was „gutes Leben“ sein könnte.