„Gute Qualität muss sich lohnen“

Karl-Josef Laumann, der Bevollmächtigte der Bundesregierung für Patienten und Pflege, fordert in der Debatte um defizitäre Kliniken ein qualitätsorientiertes Vergütungssystem. Zudem sprach er sich im Gespräch mit Rasmus Buchsteiner für einen Bürokratieabbau in Pflegeheimen aus. „Das raubt den Pflegekräften wertvolle Zeit und die Freude am Beruf“, sagte Laumann.

Herr Laumann, viele Kliniken in Deutschland schreiben rote Zahlen. Gesundheitsminister Hermann Gröhe fordert Einsparungen und den Abbau überzähliger Krankenhausbetten. Ist die flächendeckende Klinikversorgung in Deutschland in Gefahr?

Nein, das ist sie nicht. Gleichwohl muss man dort, wo es Probleme gibt, diese offen ansprechen und lösen. Das alles geht nur mit den Ländern. Deshalb hat Bundesgesundheitsminister Gröhe eine Bund-Länder-Kommission zur Reform der Krankenhäuser angekündigt. Ich bin der Meinung, dass die Länder bei der Krankenhausplanung stärker die tatsächliche Erreichbarkeit berücksichtigen müssen. Dabei werden wir sie unterstützen.

Die Kliniken schlagen Alarm und verlangen mehr Geld vom Bund. Ist es Zeit für eine kräftige Finanzspritze?

Wir können nicht alle Probleme mit immer mehr Geld lösen. Vor allem muss sich gute Qualität für die Krankenhäuser wieder lohnen. Daher wollen wir das bestehende System der Mehrleistungsabschläge verändern: Wer Leistungen mit nachgewiesen hoher Qualität er-bringt, soll von den Mehrleistungsabschlägen ausgenommen werden. Für besonders gute Qualität sollen zudem auch Zuschläge möglich sein. Umgekehrt heißt das aber auch: Wer Leistungen mit unterdurchschnittlicher Qualität er-bringt, muss auch mit höheren Abschlägen rechnen.

Zum Thema Pflegereform: Die schwarz-roten Pläne sollen insbesondere pflegenden Angehörigen helfen. Wurden Familien mit Pflegefällen in der Vergangenheit vernachlässigt?

Nein. Sie waren uns immer wichtig. Aber wir müssen die Leistungen der Pflegeversicherung deutlich weiterentwickeln. Zum ersten Mal wird Demenz in die Systematik der Pflegeversicherung voll aufgenommen. Darüber hinaus erhöhen wir die Leistungen der Pflegeversicherung um vier Prozent und stärken so auch pflegende Angehörige.

Worauf können sich Familien darüber hinaus einstellen, wenn sie zu Hause für einen pflegebedürftigen Angehörigen sorgen?

Wir werden niedrigschwellige Betreuungsangebote stärker fördern. Da gibt es die unterschiedlichsten Angebote, zum Beispiel Vorlesen oder gemeinsames Einkaufen mit Pflegebedürftigen. Um hier eine Betreuungskraft zu bezahlen, stehen für jeden, der zu Hause gepflegt wird, in Zukunft 100 Euro monatlich zur Verfügung. Und wir verbessern auch die Angebote zur Entlastung pflegender Angehöriger.

Wie soll das konkret aussehen?

Jährlich stehen bereits jetzt 1550 Euro für Kurzzeitpflege zur Verfügung und 1550 Euro für Verhinderungspflege. Diese Leistungen sollen besser kombinierbar werden. Das heißt: Man kann künftig die Kurzzeitpflege zulasten in der Verhinderungspflege ausweiten und umgekehrt.

Viele, die mit der Pflegeversicherung zu tun haben, beklagen überbordende Bürokratie – was wird eigentlich dagegen getan?

Wir dürfen uns mit diesem Übermaß an Bürokratie nicht abfinden. Das raubt den Pflegekräften wertvolle Zeit und die Freude am Beruf. Jedes Glas Wasser, das ein Pflegebedürftiger trinkt, jeder Toilettengang, jedes Fiebermessen, auch wenn die Körpertemperatur normal ist, muss dokumentiert werden. Das geht am guten Sinn und Zweck des Ganzen deutlich vorbei.

In der Pflege herrscht akuter Fachkräftemangel – wie lässt sich gegensteuern?

Personalnot in der Pflege lässt sich am besten durch Anerkennung und eine faire Bezahlung bekämpfen. Eine ausgebildete Pflegekraft muss mindestens so bezahlt werden wie ein Handwerker, der Maschinen repariert.

In der Koalition umstritten ist das Thema Rente: Teile der Union stellen die Rente mit 63 in ihrer jetzigen Ausgestaltung infrage. Wie können neue Frühverrentungsanreize verhindert werden?

Ich finde es wenig zielführend, die Debatte immer wieder neu zu beginnen. Es ist doch kein Geheimnis: Die Union steht zu ihrem Wahlversprechen der Mütterrente, die SPD zur Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren. Wir haben uns verständigt, beides zu machen. Und hieran sollten sich beide Seiten nun auch halten. Mir drängt sich der Eindruck auf, dass einige auf die Rente mit 63 einschlagen, um am Ende die Mütterrente zu verhindern.

Noch einmal: Wie wollen Sie ausschließen, dass die Rente mit 63 zu einem massiven Frühverrentungsprogramm wird?

Das geht mit einer Stichtagsregelung. Es wäre doch sinnvoll, Zeiten der Arbeitslosigkeit zum Beispiel ab Mitte des Jahres nicht mehr bei der Rente mit 63 zu berücksichtigen.