Gut gequetscht ist halb gefahren

Während die klimatischen Bedingungen auf der Erde immer ungemütlicher erscheinen, überlegt sich der clevere Mensch, wie er weniger Schadstoffe in die Luft pusten könnte. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt, wie nun eine Polizeimeldung aus Füssen nahelegt. Dort hat eine fröhliche Reisegruppe beschlossen, sich möglichst klimaunschädlich zu verhalten, indem sie als Rudel mit acht Personen ein sehr kleines Fahrzeug wählte: einen Mini nämlich.

Als die Beamten das Auto zur allgemeinen Verkehrskontrolle anhielten, fanden sie im Innern gestapelte Menschen vor. Ja sogar den Kofferraum nutzte ein offenbar besonders kompakt gebauter Passagier, um sich der Reisegruppe anzuschließen. Dem Vernehmen nach handelte es sich aber um ganz normale Leute und keineswegs um Schlangenmenschen. Doch anstatt ihnen zum Beispiel einen Blauen Umweltengel zu verleihen, stellte die Polizei Strafzettel aus und schickte die Hälfte der Fahrzeuginsassen zu Fuß weiter.

An diesem Beispiel zeigt sich, dass die Mühen um gelebten Klimaschutz im Alltag nicht immer ganz leicht umzusetzen sind. Dabei hatten die Füssener die Möglichkeiten eines Kleinfahrzeuges noch gar nicht völlig ausgereizt. Im sächsischen Zwickau zwängten sich im vergangenen Herbst 20 Frauen in einen Trabi, was damals aber nicht um des lieben Klimas willens geschah, sondern weil es die Damenrunde besonders gern kuschelig hat. Den Klimaschutz hatten die Zwickauerinnen aber trotzdem auf ihrer Seite. Denn fahren konnten sie im überfüllten Trabant keinen Meter. (nyf)