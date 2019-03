Guaidó sieht Botschafter-Ausweisung als Drohung gegen Berlin

Ein Unfall beim Hexenverbrennen hat die Mengener Fasnet am Dienstagabend abrupt beendet. Die erste Hexe, die durch das Feuer am Sportplatz springen wollte, stolperte und stürzte. Mit schweren Verbrennungen an beiden Händen wurde der Mann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Veranstaltung wurde abgebrochen, die Narren verbrachten den Abend in gedrückter Stimmung.

Der Ablauf des Hexenverbrennens ist in Mengen seit Jahrzehnten gleich: Der Scheiterhaufen, der am Sportplatz errichtet wird, besteht hauptsächlich aus ...