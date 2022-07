Grüner Pragmatismus bei bitteren Pillen

Es ist einen Monat her, da blickten viele neidisch auf die Grünen. Die Partei war in den Umfragen obenauf und hatte es in zwei Landesregierungen geschafft. Wirtschaftsminister Robert Habeck wollten viele als Kanzler sehen und Außenministerin Annalena Baerbock wurde für ihre Selbstüberwindung bei der Unterstützung der Ukraine mit Waffen gefeiert. Besser hätte es kaum laufen können. Doch in einem Monat kann viel passieren. Heute steht die Partei vor einer Zerreißprobe. Es geht um nicht weniger als die Wurzeln der Grünen. Es geht darum, wie sehr sich eine Partei in Regierungsverantwortung verrenken muss für das Gemeinwohl. Es geht um die Haltung zur Atomkraft und die Frage, ob die Grünen gerade ihre Identität für Macht verkaufen.

In den vergangenen Monaten mussten sie sich bereits von vielen Glaubenssätzen verabschieden. Ausgerechnet die Partei der Pazifisten forderte mit am lautesten, Waffen an die Ukraine zu liefern. Ausgerechnet die selbsternannten Klimaschützer Nummer 1 mussten verkünden, Kohlekraftwerke wieder anzufeuern und Flüssiggas von Staaten mit fragwürdigen Menschenrechtstandards zu kaufen. All das akzeptierte die Basis beinahe klaglos. Auch weil Habeck und Baerbock das glaubhaft verkauften. Doch an einem sollte nicht gerüttelt werden: Nein zur Atomkraft!

Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Grünen die bittere Pille der Laufzeitverlängerung schlucken müssen. Letztlich kommt es auf das richtige Timing an. Habeck wird so lange warten, bis der Druck am größten ist. Die Notlage der Franzosen, die auf deutschen Strom angewiesen sind, könnte ihm in die Hände spielen. Denn so kann er Europas Zusammenhalt beschwören und ein Zeichen der Solidarität setzen. All das erlaubt es ihm, dass sein Nachgeben nicht als Niederlage interpretiert wird, sondern als Stärke. Das ist schon bei den Waffen aufgegangen. Bei eher konservativen Wählern könnte die Abkehr vom Dogmatismus ohnehin gut ankommen. Am Ende wird die Botschaft haften bleiben: Pragmatismus regiert – und die Grünen sind die Super-Pragmatiker.