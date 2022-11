Grüne gegen härtere Strafen für Klima-Aktivisten

Sie kleben sich auf Straßen fest und bewerfen Kunstwerke mit Kartoffelbrei: Die Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation sorgen mit ihren Aktionen für Aufsehen – und ernten massive Kritik. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht eine Radikalisierung der Gruppe und warnte in der „Bild am Sonntag“ sogar vor der Entstehung einer „Klima-RAF“.

Eine solche gelte es zu verhindern. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Südwest-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Grüne) haben Dobrindts Wortwahl am Dienstag in Stuttgart deutlich kritisiert und härtere Strafen abgelehnt.

Grüne wollen nicht vergleichen

Habeck wies vor allem Dobrindts Vergleich der Letzten Generation mit der Roten Armee Fraktion zurück. Die Terrorgruppe habe zwischen den 1970er- und 1990er-Jahren bewusst Menschen ermordet und dies zum politischen Mittel gemacht, sagte Habeck. „Deswegen sind unbotsame Vergleiche nicht das gleiche und sollten auch nicht vermischt werden“, sagte der Klimaschutzminister bei seinem Antrittsbesuch in Baden-Württemberg. Er sprach von der Verantwortung der Politik, Dinge differenziert zu betrachten.

Auch sein Parteifreund Kretschmann betonte die Unterschiede. Die Letzte Generation übe zivilen Ungehorsam aus. „Der heißt so, weil es bedeutet, dass man Regeln übertritt. Dann muss man auch für Folgen einstehen“, erklärte der Regierungs-chef. Man müsse die Klimaaktivisten nicht gleich kriminalisieren.

Wenn sie Gesetze überträten, müsse man sie zur Rechenschaft ziehen und gegebenenfalls bestrafen. „Deshalb muss man jetzt nicht gleich in einen verbalen Furor geraten. Dass man deshalb Gesetze verschärfen müsste, dafür sehe ich überhaupt keinen Grund.“ Man müsse einfach die bestehenden Gesetze anwenden.

CSU sieht das anders

Dobrindt wiederholte derweil am Dienstag in Berlin seine Einschätzung, dass „die Entstehung einer Klima-RAF“ verhindert werden müsse. „Wer vor den Worten ,Klima-RAF‘ zurückschreckt, traut sich nicht, einer reellen Gefahr ins Auge zu blicken“, sagte der CSU-Landesgruppenchef. Die Aktionen der Klimaaktivisten seien „keine Kavaliersdelikte“. „Es gibt überhaupt keinen Grund zur Sorglosigkeit an dieser Stelle.“ Deshalb sei es der richtige Weg, Klimaaktivisten härter zu bestrafen.

Aktuell wurden Aktivisten in Berlin und Stuttgart wegen Straßenblockaden zu Geldstrafen verurteilt. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sprach am Dienstag einen 31-Jährigen der Nötigung schuldig und verhängte gegen ihn eine Strafe in Höhe von 1650 Euro, in Stuttgart wurden am Montagabend zwei Aktivisten ebenfalls wegen Straßenblockaden zu Geldstrafen verurteilt, einer zu 2200 und der andere zu 5500 Euro.

Bevölkerung lehnt Protestart ab

In der Bevölkerung stößt der radikale Protest der Letzten Generation laut einer aktuellen Erhebung auf massive Ablehnung. 86 Prozent der Befragten fanden, dass Aktionen wie Blockaden dem Anliegen des Klimaschutzes schaden, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die „Augsburger Allgemeine“ ergab.

Nur sieben Prozent glauben demnach, dass die Aktionen dem Klimaschutz nutzen, weitere sieben Prozent waren unentschlossen.