Grüne Energie-Politik: Erst die Kohle, dann die Moral

Robert Habeck kann einem Leid tun. Obwohl: Nicht wirklich! Sicher, viele mögen ihn, weil er ernsthaft den Eindruck erweckt, dass ihm die Brutalität der neuen Realität verdammt nahe geht. Und dass ihm schmerzhaft dämmert, auf welche bedrohlichen Verwerfungen unser Land zusteuert, wenn denn tatsächlich absehbar Ebbe in den Energiespeichern herrscht. Nur: Habeck hat im Einklang mit seinen Parteifreunden über viele Jahre lustvoll an dem ganzen Abschalten und Aussteigen mitgewirkt, das uns jetzt in einen energiepolitischen Abgrund schauen lässt. Fracking war Teufelszeug, Kohlekraftwerke böse, Atomkraft bäähh. Auch Habeck propagierte eine „Energiewende“, die uns bisher Hunderte Milliarden gekostet und kaum Kohlendioxid eingespart hat.

Wenn er jetzt bei der Kohle ein wenig zurückrudert, bleiben immer noch zwei hässliche grüne Kröten, die er schlucken müsste, wenn es ihm wirklich ernst wäre mit einer sicheren und bezahlbaren Versorgung. Ganz abgesehen von der Grundsatzfrage, ob die Sanktionen gegen Russland überhaupt ihren Zweck erfüllen und uns nicht selbst nur maximal schaden. Wobei nicht vergessen werden darf: Explodierende Energiepreise gab es auch schon vor Putins Krieg in der Ukraine, und auch die Inflation warf schon lange vor dem ersten Schuss dunkle Schatten, beides befeuert durch eine EU-Finanzpolitik, wie man sie 1:1 auch in grünen Parteiprogrammen finden konnte.

Derweil landen in der EU immer mehr Tanker aus Indien an, die Diesel und Benzin liefern – raffiniert aus billigem russischem Erdöl, das wegen des Embargos ja nicht mehr per Russen-Frachter direkt bei uns angeliefert werden kann. Wahrscheinlich wird das russische Öl in Indien auch vom bösen Geist Putins gereinigt, dann kann man es ja getrost kaufen. Das läuft dann ähnlich wie mit den Elektroautos: Die laufen schön sauber auf unseren Straßen, solange die gewaltigen Umweltschäden durch den für die Akkus erforderlichen Kobaltabbau in Afrika bleiben. So klappt es dann auch mit dem guten Umwelt-Gewissen, und der Strom kommt weiter aus der Steckdose. Nicht wahr?