Grün sein sie könnten!

Mit Begeisterung haben wir „Krieg der Sterne“, die mehrfach preisgekrönte Dokumentation über Leben und Sterben im Weltall verfolgt. Auch kennen wir jenen US-Telekommunikationsunternehmensmitarbeiter persönlich, der dem seit Lichtjahren säumigen E.T. die Rechnung für all seine Telefonate nach Hause zugestellt hat. Und nur Ahnungslose wissen nicht, dass auch Superman, der vom Planeten Krypton stammt, im Gegensatz zum abgebrannten Darth Vader ein recht sympathischer Außerirdischer ist. Langer Rede kurzer Sinn: Es hätte nicht des deutschen Astronauten Matthias Maurer bedurft, um die längst bewiesene Existenz von Außerirdischen zu belegen.

Maurer jedenfalls sagt: „Wenn man sich überlegt, wie viele Milliarden Galaxien es gibt und wie viele Milliarden Sonnensysteme in jeder Galaxie sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein ähnliches Sonnensystem wie unseres mit einer zweiten Erde gibt, deutlich größer, als einen Sechser im Lotto zu gewinnen.“ Wissenschaftler Maurer räumt zwar ein, dass ein Lottogewinn unwahrscheinlich sei, fügt aber hinzu: „Irgendjemand auf dieser Erde gewinnt so was trotzdem immer wieder.“ Deshalb sei er überzeugt, dass es „da draußen höchstwahrscheinlich Leben gibt“. Sicher sei er sich nur, dass es keine „grünen Männchen“ seien.

Meister Yoda, bekanntlich klein und grünlich, würde dazu sagen: „Viel zu lernen du noch hast.“ Denn wieso sollte im All unmöglich sein, was hierzulande längst Realität ist? Im Südwesten tut sich seit Jahren ein schwarzes Loch auf – und ein grünes Männchen regiert. (jos)