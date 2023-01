Grün bedeutet Hoffnung für Flüchtlinge

Marek Nazarko hätte mit seiner Familie ein ruhiges, friedliches Weihnachtsfest feiern können. In Michałowo, im Nordosten Polens an der Grenze zu Belarus, hätte der 54-Jährige, der Bürgermeister des 3500-Einwohner-Städtchens, sich mit seiner Familie an den gedeckten Tisch setzen und feiern können.

Typisch für den 24. Dezember sind Köstlichkeiten wie Hering oder Rollmops in einer Biersoße. Doch auch am Heiligen Abend 2022 schaltet Nazarko an seinem Haus die Laterne mit einer grünen Glühbirne ein. Grünes Licht bedeutet: „Flüchtlinge sind hier willkommen.“ Wer hier anklopft, bekommt Essen, Trinken und warme Kleidung.

Das Camp Sheikhan in den kurdischen Autonomiegebieten: Hier leben 3200 Jesiden. (Foto: Ludger Möllers)

Schon wenig später füllt sich die Stube der Familie Nazarko: „Ich hatte die Gelegenheit, an Heiligabend eine Familie aus Syrien bei mir zu Hause aufzunehmen“, berichtet Nazarko im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, „einer Familie aus Afghanistan haben wir eine Gemeinschaftswohnung zur Verfügung gestellt. Ich betrachte sie als Teil unserer Gemeinschaft.“

Michałowo liegt unmittelbar an der polnischen Grenze zu Belarus. Zwischen Sommer 2021 und Anfang März 2022 versuchten Tausende Migranten und Flüchtlinge von Belarus über die EU-Außengrenzen nach Polen oder in die baltischen Staaten zu gelangen, die meisten von ihnen wollen nach Deutschland.

Flucht nach Europa. Migranten mit Kindern stehen vor einem Stacheldrahtzaun an der belarussisch-polnischen Grenze. Für viele von ihnen endet die Flucht hier. (Foto: Fotos: Staatliches Grenzkomitee Belarus)

Besonders Jesiden und Kurden aus dem Nordirak ergriffen die Chance, über Minsk nach Europa zu kommen. Die EU warf dem autoritären belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen nach Minsk einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen und so die Lage im Westen zu destabilisieren.

Seit dem vergangenen Frühjahr werden deutlich weniger Flüchtlinge aus dem Nahen Osten gezählt – wohl wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Polens Grenzschutz registrierte im Jahr 2022 rund 15.700 solcher Versuche. Im Vorjahr seien es noch rund 40.000 gewesen, teilte die Behörde am Freitag auf Twitter mit.

Polen errichtet Grenzzaun

Zwar hat Polen mit der Installation eines elektronischen Überwachungssystems am neu errichteten, 5,5 Meter hohen Zaun an seiner Grenze zu Belarus begonnen. Die polnisch-belarussische Grenze ist 418 Kilometer lang, davon verlaufen 186 Kilometer über Land, der Rest durch Seen und Flüsse.

Daher schicken viele Schleuser die Flüchtlinge durch die nur schwer zu kontrollierenden Sümpfe in Richtung Grenze. Bürgermeister Nazarko weiß, dass aber auch der Zaun Lücken hat und weiter Flüchtlinge nach Polen kommen.

Ein polnischer Grenzsoldat steht vor einem Grenzzaun. In Polen wurde der erste Teil einer elektronischen Überwachung an der Metallmauer zwischen Polen und Belarus fertiggestellt, die in diesem Jahr errichtet wurde, um Migranten an der Überquerung der Grenze zu hindern. (Foto: Maciek Luczniewski/dpa)

Allein am Donnerstag zählte der polnische Grenzschutz 68 solcher Versuche. Nazarko berichtet: „Es gibt Informationen, dass Pushbacks immer noch angewandt werden.“ Das heißt: Greifen die polnischen Grenzschützer Migranten auf, dann werden diese nach Einschätzung polnischer Hilfsorganisationen in der Regel nach Belarus abgeschoben – sogenannte Pushbacks.

Mit der Pushback-Praxis hält sich die polnische Regierung zwar an polnisches Recht, verstößt aber gegen geltendes EU-Recht. Demnach muss Polen Geflüchteten, die es über die polnisch-belarussische Grenze in den EU-Raum schaffen und dort um Asyl bitten, Aufnahme gewähren. Eine illegale Praxis also, die auch in Polen auf Widerstand stößt.

Bürgerlicher Widerstand gegen Pushback-Praxis

Ortswechsel in die südpolnische Universitätsstadt Krakau. Eine prominente Kritikerin der Pushbacks ist Hanna Machinska, die bis Ende 2022 als stellvertretende Ombudsfrau im Auftrag der polnischen Regierung tätig war. Als Machinska in Krakau im Oktober während einer international prominent besetzten Tagung über europäische Einwanderungspolitik spricht und von Schikanen seitens der Behörden gegen ihre Arbeit berichtet, hört auch EU-Migrationskommissar Margaritis Schinas aufmerksam zu.

Die Tadeusz-Pieronek-Stiftung hat ihn wie auch EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola eingeladen. Der Stiftung geht es darum, klare Grenzen zu setzen und an die Spitze der EU deutliche Signale zu senden: In der bürgerlich geprägten gesellschaftlichen Mitte Polens trifft die restriktive Migrationspolitik der polnischen Regierung auf heftigen Widerstand.

Die Flucht mancher Migranten beginnt im Camp Sheikhan in den kurdischen Autonomiegebieten. (Foto: Ludger Möllers)

Die 70-jährige Machinska, mehrfach international ausgezeichnete Juristin, betont im Gespräch: „Es ist aktuell illegal, die Grenze zu übertreten.“ Aber die Frau, die jahrelang dafür Sorge trug, dass die humanitären Standards im Land eingehalten wurden, sagt der „Schwäbischen Zeitung“ im gleichen Atemzug: „Pushback, wissen Sie, was das heißt? Da sitzen die weinenden Familien auf dem Waldboden. Und das polnische Militär und die Belarussen stoßen sie dermaßen heftig in Richtung der Grenze zurück, dass sie künftig keinen weiteren Anlauf versuchen. Ganz im Ernst: Wie brutal muss das denn sein? Man fühlt sich dabei an dunkelste Zeiten erinnert.“

20 Personen schaffen es täglich nach Polen

Wie viele Flüchtlinge weiter in Belarus leben und unter welchen Umständen, ist auch den Hilfswerken nicht bekannt. In ihrer Verzweiflung, ohne Zelte, ohne Nahrung und ohne ärztliche Versorgung, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, versuchen viele Geflüchtete erneut nach Polen zu gelangen. Manche schaffen es. Bürgermeister Nazarko: „Es ist schwierig, die Zahl genau zu bestimmen, aber nach den Informationen, die uns täglich erreichen, handelt es sich um etwa 20 Personen.“

Wer es nach Michalowo schafft, hat Glück: „Die breite Öffentlichkeit ist dafür, diesen Menschen zu helfen“, sagt Nazarko: „Auf offizielle Hilfe können die Flüchtlinge nicht zählen. Polizei und Grenzschutz durchsuchen weiterhin Autos.“ Auch das Fahrzeug der Familie Nazarko.

Ein empörtes und erstauntes Raunen geht durch den Krakauer Tagungssaal, als Nazarko schildert, dass die polnische Grenzpolizei immer und immer wieder grundlos seine Frau, eine Kindergärtnerin, morgens auf dem Weg zur Arbeit anhält und kontrolliert: „Stets muss sie sich fragen lassen, ob sie Alkohol getrunken habe.“

Jetzt, Anfang Januar sagt Nazarko der „Schwäbischen Zeitung“: „Die Situation hat sich beruhigt, aber der Druck auf Aktivisten und Behörden durch die Regierungsmedien und staatlichen Dienste ist immer noch zu spüren.“

In Kurdistan leiden die Menschen unter Perspektivlosigkeit

Ein weiterer Ortswechsel, ins Flüchtlingscamp Sheikhan in den kurdischen Autonomiegebieten im Nordirak. Hier, 2500 Kilometer Luftlinie vom polnischen Michałowo entfernt, nehmen manche Fluchtdramen, die im belarussisch-polnischen Grenzgebiet dramatisch enden, ihren Anfang. Hier leben 3200 geflüchtete Jesiden, hier engagieren sich seit 2016 die Leser der „Schwäbischen Zeitung“ mit der Aktion „Helfen bringt Freude“.

Während des Rundgangs zeigt Campleiterin Hewan Fahmi Hassan auf leere Plätze, dort standen bisher Zelte: „Diese Familie ist nach Europa geflohen, dort sind Menschen in Belarus gestrandet. Wir wissen nicht, wie es ihnen geht.“ Derzeit begeben sich nach Angaben der Campleiterin zwar weniger Menschen auf die Flucht nach Belarus.

„Wegen des Zauns, der den Grenzübertritt fast unmöglich macht.“ Nachdem aber Russland Anfang Oktober im Rahmen eines so genannten Open Skies-Programms den Flughafen Kaliningrad für ausländische Fluggesellschaften freigegeben hat, wird die Route über die russische Exklave an der Ostsee vermehrt genutzt. Das für die Flucht über Kaliningrad benötigte russische Visum kostet im Nordirak nach ARD-Recherchen etwa 2500 Dollar und ist offenbar leicht zu erwerben.

Die Gründe für die erneute Flucht? „Perspektivlosigkeit, die Jesiden können nicht in ihre Heimatregion, das Shingal-Gebirge, zurückkehren. Die Sicherheitslage ist weiter prekär“, sagt Hewan Fahmi Hassan. Auch iranische Raketen- und Drohnenangriffe auf das Kurdengebiet im Irak seien für Flüchtlinge ein Grund, weiter in die EU zu fliehen.

Die junge Frau bittet um Hilfe: „Was wir hier tun können, damit Menschen nicht fliehen? Mit eurer Unterstützung können wir weiter Kinder zur Schule gehen lassen, wir können die Fußballplätze betreiben, einen Spielplatz bauen, unsere Gesundheitsstation ausbauen, Arbeitsplätze schaffen.“ Die Aktion „Helfen bringt Freude“ habe viel dazu beigetragen, Fluchtursachen zu bekämpfen: „Wir setzen auf Euch!“

Zurück nach Michałowo. Dort verfolgt Bürgermeister Marek Nazarko interessiert die Nachrichten aus dem fernen Kurdistan. Zur Entwicklung sagt er: „Viel wird von der Haltung des belarussischen Regimes abhängen. Wenn es keine Flüchtlingstransporte organisiert, wird das Problem mit der Zeit verschwinden. Das Leben normalisiert sich dann langsam.“

Trotzdem werden in Michalowo die grünen, Hoffnung versprechenden Laternen weiter abends angezündet: „Weil wir auf der anderen Seite jetzt Flüchtlingen aus der Ukraine helfen.“ Nach Angaben der Regierung in Warschau von November leben rund 1,3 Millionen Ukraine-Flüchtlinge im Land, wahrscheinlich sind es sogar zwei Millionen: „Und sie sind uns ebenfallls willkommen!“