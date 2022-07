Großer Wurf dringend gesucht

Lange wurde in der Ampel darum gerungen, nun wurde er im Kabinett verabschiedet – der Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der das Finanzloch der Krankenkassen im kommenden Jahr stopfen soll. Herausgekommen ist ein Sammelsurium an Maßnahmen. Das wird teuer für uns als Steuerzahler, weil der Staatszuschuss zwei Milliarden über der eigentlich – vor der Corona-Pandemie – vereinbarten Pauschale von 14,5 Milliarden Euro liegt. Das wird teuer für uns als Beitragszahler, weil der Satz nach oben geht. Was an die fünf Milliarden Euro sind, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusätzlich aufbringen müssen.

Gleichzeitig sollen die Pharmahersteller, die selbst forschen und mit neuen Medikamenten gute Umsätze machen, eine Milliarde berappen müssen. Ärzte und Apotheken bekommen ebenfalls Kürzungen auferlegt. Auch die Kassen selbst sollen nach den Plänen des SPD-Politikers bluten. Ihre einst stolzen Reserven, von Lauterbachs CDU-Vorgänger Jens Spahn ohnehin bereits massiv abgeschmolzen, werden ziemlich klein. Da ist in Zukunft nichts mehr zu holen.

Auf Dauer gelöst ist mit diesem Gesetzentwurf de facto nichts. Die Zeiten der jahrelangen Super-Konjunktur, die den Gesetzlichen Krankenkassen einen Beitragsrekord nach dem anderen bescherten, sind definitiv vorbei. Überall, wo man hinblickt, herrscht in der Bundesrepublik der Krisenmodus. Dass gleichzeitig die deutsche Bevölkerung aber immer älter und demzufolge auch behandlungsbedürftiger wird, ist unstrittig. Mit Stückwerk kommt man auf Dauer nicht weiter. Echte Strukturreformen, etwa im Klinikbereich, braucht das Land un bedingt.

Gesundheitsminister Lauterbach hat nun angekündigt, im kommenden Mai weitergehende Vorschläge zu machen. Angesichts der bisherigen Erfahrungen mit der Gesundheitspolitik der Ampel-Regierung muss man allerdings daran zweifeln, dass dies der große Wurf wird. Der aber wäre angesichts der Lage dringend nötig.