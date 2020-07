Groß angelegte Razzia in Berliner Islamisten-Szene

Derzeit ist ein Großaufgebot von Polizei- und Rettungskräften am Aalener Bahnhof im Einsatz. Grund ist ein Unfall, der sich am Mittwochvormittag ereignet hat. Nach Angaben des Polizeisprechers Bernd Märkle ist eine Jugendlich gestorben, nachdem sie wohl zu nah an eine Oberleitung gekommen war und einen Stromschlag erlitten hatte.

„Es hat eine Weile gedauert bis sie geborgen werden konnte, da man zunächst den Strom abstellen musste“, so Märkle.