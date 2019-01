Greta Thunberg – das Gesicht des Protests

Greta Thunberg sieht jung aus mit ihren Zöpfen und der weißen Pudelmütze. Aber sie ist eine große Nummer – selbst beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Mit ihrem regelmäßigen, freitäglichen Schulstreik hat Thunberg mittlerweile über 100 000 Anhänger in den Sozialen Netzwerken gewonnen.

Gerade kommt die 16-jährige Klima-Aktivistin in Davos von einem Treffen mit Christine Lagarde, der Chefin des Internationalen Währungsfonds. Jetzt warten vielleicht 30 Journalisten und Reporterinnen, ein Dutzend Kamerateams, und zahlreiche Fotografen auf sie.

Bei dieser Pressekonferenz unweit des Davoser Kongresszentrums will sie der Öffentlichkeit nochmal erklären, worum es geht. „Wir stehen vor einer Katastrophe mit unglaublichem Leid“, sagt sie, „ich will nicht, dass ihr Hoffnung habt, ich will, dass ihr Angst habt“. Die Jugendliche aus Schweden verlangt, den Ausstoß klimaschädlichen Kohlendioxids sofort und radikal zu senken.

Die Klima-Aktivistin, die von ihrem Vater in Davos begleitet wird, ist schüchtern und energiegeladen zugleich. „Ich mag es eigentlich nicht, vor Leuten zu reden und im Fokus zu stehen“, sagt sie mit leiser Stimme. Nachdem sie in Fahrt gekommen ist, spricht sie jedoch geradeheraus und offensiv, in bestem Englisch.

„Unser Haus steht in Flammen“, liest sie vom Blatt ab. Die Klimakrise sei die größte Herausforderung, der die Menschheit jemals gegenübergestanden habe. Sie wirft den Erwachsenen vor, schuld daran zu sein. Thunbergs Forderung, wie die des Klimarats der Vereinten Nationen, lautet, die Kohlendioxidemissionen bis 2030 um fast die Hälfte, bis 2050 auf Null zu senken. Sie ist davon überzeugt, dass sonst die Existenz der Menschheit auf dem Spiel steht.

„Wir können das schaffen“, sagt sie. Sie selbst fliegt beispielsweise nicht mehr und hat die Reise von Schweden nach Davos mit dem Zug bewältigt, was anderthalb Tage für eine Strecke braucht. Auch ihre Mutter, eine Opernsängerin, habe sie vom Fliegen abgebracht.

Ihr Leben habe sich sehr verändert, seit sie die Aktionen begonnen habe, erzählt sie. Viele Tage verbringe sie jetzt mit politischer Arbeit. Ihre Lehrer würden ihr helfen, den Unterrichtsausfall der Streiktage nachzuholen. „Ich habe jetzt etwas gefunden, das ich tun muss“, sagt Thunberg.

Viel Unterstützung für Greta

Unterstützt wird sie mittlerweile von einigen Klima-Organisationen, etwa vom Global Strategic Communications Councils. Die Organisation „Every Breath Matters“ (Jeder Atemzug zählt) des US-Aktivisten Callum Grieve listet die Schwedin als „Champion der sauberen Luft“, neben Schauspieler Leonardo DiCaprio und Investor Nicolas Berggruen.

Die Klima-Frage war eines der großen Themen beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum. Chef Klaus Schwab und seine Crew hatten mehrere Dutzend Veranstaltungen organisiert.

Nach der Pressekonferenz wollte Thunberg in Davos an einer Protestaktion von Schülern teilnehmen, hieß es. Etwa 50 Jugendliche erschienen. Wegen des Weltwirtschaftsforums blieben die Schulen geschlossen.