Grabschen ist kein Kavaliersdelikt

„Zieh doch die lila Latzhose an, wenn Du nicht willst, dass Dich jemand antatscht.“ Wenn die linke Bundestagsabgeordnete Halina Wawzyniak solche Ratschläge hört oder liest, dann muss sie schlicht ... Nein, laut sagt sie das K-Wort nicht, weil es kein dem Parlament angemessener Ausdruck wäre. Aber sie regt sich auf über eine Gesellschaft, die immer noch den Opfern die Verantwortung zuschreibt statt den Tätern.

Bei der Diskussion des Bundestags über die geplante Verschärfung des Sexualstrafrechts geht es sehr leidenschaftlich zu. Das Thema sexuelle Selbstbestimmung der Frau hat durch die Silvesternacht in Köln topaktuelle Bedeutung erlangt. Der Gesetzentwurf von SPD-Justizminister Heiko Maas lag allerdings schon vorher vor. „Es ist traurig, dass so etwas geschehen muss, um eine breite Debatte zu entfachen“, sagt Maas, der mit seinem Gesetz Lücken schließen will. Das sei bitter nötig.

Lücken schließen

Für ihn stehen drei Lücken im Mittelpunkt. Erstens, wenn ein Täter, der immer wieder den Willen des Opfers breche, übergriffig werde, solle dies strafbar sein, auch wenn sein Opfer sich aus Angst nicht wehre. Zweitens, wenn der Täter Ängste ausnutze, zum Beispiel vor dem Arbeitsplatzverlust oder bei Ausländerinnen vor einer Abschiebung. Und drittens, wenn der Angriff überraschend käme und deshalb kein Widerstand erfolge. Vielen Frauen, das zeigt sich in der Diskussion, reicht das nicht. Sie wollen sich nicht länger rechtfertigen müssen, warum sie sich wann gewehrt oder nicht gewehrt haben. Wenn jemand die Handtasche nehme, sei das doch auch strafbar, ob man Widerstand leiste oder nicht, sagt eine Abgeordnete.

Halina Wawzyniak zieht einen anderen Vergleich. Wenn ihr Nachbar sich ihr Auto ausleihen wolle und sie laut und klar Nein sagte, er das Auto aber trotzdem nehme, mache er sich strafbar. Denn er habe gegen den Willen des Berechtigten das Kfz in Gebrauch genommen. „Bei sexuellem Gebrauch reicht das nicht“, klagt Wawzyniak unter dem Beifall der Frauen aller Fraktionen, von den Grünen bis zur CDU. Auch die CDU-Abgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker applaudiert, auch sie weist darauf hin, dass zu wenig geschehe. So werde in letzter Zeit viel über die Zunahme von Einbrüchen diskutiert. Belastend seien die psychischen Folgen der Einbruchsopfer, denn hier habe sich jemand in ihrer Intimsphäre bewegt. „Wie schlimm ist es dann, körperlich ausgeliefert zu sein“, sagt Winkelmeier-Becker. Es sei dabei egal, wie das Abendessen gewesen sei, egal, ob man verheiratet sei, niemand dürfe sich über den Willen der Frauen hinwegsetzen. Und es sei auch nicht maßgeblich, ob sie sich wehren. Denn ob sie nun ihre schlafenden Kinder nebenan nicht aufwecken wollen, ob sie stumm in Angst verfallen, sich ekeln oder zu viel Alkohol getrunken haben, immer müsse der Grundsatz gelten: Allein der Wille des Opfers ist entscheidend. „Grabschen ist kein Kavaliersdelikt“, sagt die CDU-Frau.

Der Aspekt, dass nicht die Frauen sich vor Gericht rechtfertigen sollten, sondern die Täter, beschäftigt alle Frauen. Die grüne Ulle Schauws sagt: „Herr Maas, Sie halten weiter am tradierten Denkmuster weiblicher Verfügbarkeit fest.“ Und auch Maas’ Parteifreundin Eva Högl (SPD) meint: „Wir brauchen einen Paradigmenwechsel.“ Immer noch gehe es bei Strafverfahren zu oft um das Verhalten der Opfer statt der Täter.

Nein heißt Nein

Auch für Alexander Hoffmann (CSU) steht fest: „Die Botschaft ,Nein heißt Nein‘ muss gelten.“ Und der Griff an den Busen einer Frau, so Hoffmann, sei mehr als eine Beleidigung, auch wenn er bisher nur als Beleidigung geahndet werden kann. Allerdings will sich Hoffmann auch keinesfalls dem alternativen Gesetzentwurf der Linken anschließen, weil dieser gleichzeitig exhibitionistische Handlungen zu Ordnungswidrigkeiten herabstufen wolle.

Aber in einem sind sich alle einig. Carola Reimann (SPD) sagt, Heiko Maas habe ein gutes Gesetz auf den Weg gebracht, aber noch besser sei das Struck’sche Gesetz. Das besagt, das kein Gesetz den Bundestag nach den Beratungen so verlässt, wie es eingebracht wurde. Immer noch werde im Gesetz von Frauen verlangt, sich zu wehren. „Da müssen wir noch mal ran.“