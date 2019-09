Grünen-Chef Habeck erntet Spott

Von Schwäbische Zeitung

Die Landwirte im Bodenseekreis haben unlängst mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion auf die schwierige Situation in der Landwirtschft aufmerksam gemacht. Sie stellten weithin sichtbar grüne Kreuze auf. Die CDU Bodenseekreis sieht darin einen wichtigen Schritt der Landwirtschaft, „das öffentliche Augenmerk längst überfällig auf die derzeit vielfachen einseitigen Forderungen an die Politik in Land und Bund zu Lasten der Bauern zu lenken“, wie die Kreis-CDU in einer Pressemitteilung schreibt.