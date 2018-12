Grüne fordern Einwanderung mit der Talentkarte

Die Grünen-Bundestagsfraktion hat ein Einwanderungsgesetz vorgelegt, das auf einem Punktesystem basiert. Sie stellt ihr Modell dem Fachkräftezuwanderungsgesetz der Großen Koalition entgegen, das voraussichtlich nächste Woche im Kabinett verabschiedet werden soll.

„Deutschland wirkt abweisend“, sagte Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne), der gemeinsam mit der grünen Migrationsexpertin Filiz Polat den Entwurf in Berlin vorstellte. „Menschen, die weltweit Arbeit suchen, machen um Deutschland einen Bogen.“ Das schade der Wirtschaft, so Lucha.

130.000 unbesetzte Stellen

Den Grünen geht es nicht nur um Spitzenkräfte, sondern auch um Arbeitnehmer für die handwerksnahen Dienstleistungen. Allein in Baden-Württemberg, so Lucha, können derzeit 130.000 Stellen nicht besetzt werden. Er hatte deshalb bereits im Sommer seinen Entwurf vorgestellt, der sich im Wesentlichen in dem Gesetzentwurf wiederfindet.

Polat erläuterte, dass man jedes Jahr ein bestimmtes Kontingent mit der sogenannten „Talentkarte“ nach Deutschland holen will. Dabei werden Punkte vergeben für Arbeitserfahrung, Integrationsfähigkeit und Alter. Es sei auch denkbar, dass man mehr Punkte bekommt für Mangelberufe, oder wenn man in weniger gefragte Gegenden Deutschlands zuwandern will. Polat rechnet mit einer Zuwanderung von bis zu 200.000 Arbeitskräften im Jahr, die nötig wäre, um den Bedarf zu decken.

Eigentlich ermöglichen wir dem Schleuser ein völlig neues Geschäftsmodell. Armin Schuster

Unterdessen sind Union und SPD bei ihrem eigenen Entwurf für ein Fachkräftezuwanderungsgesetz noch uneins. Der Obmann der Union im Innenausschuss des Bundestages, Armin Schuster (CDU), sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, der Referentenentwurf biete in seiner jetzigen Form „die Möglichkeit für Schleuser, Menschen eine illegale Einreise nach Deutschland zu ermöglichen, um sich hier einen Aufenthaltstitel zu erschleichen mit einer vorgeblichen Arbeits- oder Ausbildungsaufnahme“. Er warnte: „Eigentlich ermöglichen wir dem Schleuser ein völlig neues Geschäftsmodell.“ Anstatt wie bisher Menschen bei Nacht und Nebel über die Grenze zu schicken, müssten Schleuser jetzt nur noch „Papiere fingieren“. Denn die Eignung der Arbeitssuchenden solle laut Entwurf erst in Deutschland abschließend überprüft werden.

Der Entwurf der Bundesregierung, den Innenminister Horst Seehofer (CSU) vorab mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) abgestimmt hatte, soll kommenden Mittwoch im Kabinett behandelt werden. Ob es bei dem Termin bleibt, ist angesichts der Kritik offen.

Nach Angaben von „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ verständigten sich die drei Bundesminister nun mit Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) darauf, einige Punkte zu verschärfen. So sollen demnach etwa Zuwanderungssperren für Länder verhängt werden können, aus denen ein erheblicher Anstieg offensichtlich unbegründeter Asylanträge vorliegt.

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner sagte, in Deutschland würden gut qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland dringend benötigt. „Wenn sich also Teile der Union gegen das Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung stellen, dann schaden sie unserer Wirtschaft“, zitierte ihn die „Neue Osnabrücker Zeitung“.