Grüne dringen auf bessere Information über Rüstungsgeschäfte

Bis wann müssen Rüstungsexporte geheim bleiben? Wann darf, ja wann muss das Parlament darüber informiert werden? Diese Fragen sind nicht nur in der Koalition umstritten, sie beschäftigen jetzt auch das Bundesverfassungsgericht. Doch die Verhandlung des Gerichts am Dienstag zeigte: Die juristische Lösung ist nicht einfach, vielschichtige Interessen spielen mit.

Die Grünen-Bundestagsabgeordneten Hans-Christian Ströbele, Claudia Roth und Katja Keul wollen bei sensiblen Rüstungsdeals mitreden. Sie haben daher vor dem höchsten deutschen Gericht geklagt. Anlass sind ihrer Ansicht nach unzureichend beantwortete Anfragen im Juli 2011 zur Lieferung von mehr als 200 Leopard-Panzern nach Saudi-Arabien. Medienberichten zufolge waren solche Lieferungen verbindlich gebilligt worden.

„Wir haben immer die Illusion, dass das Parlament sich einmischen kann“, sagte Ströbele in Karlsruhe. Da hatten die Richter ihn schon eine Weile mit Fragen bombardiert, wie er sich das Mitspracherecht des Bundestages denn vorstelle. Schließlich wurde er konkret: „Bei besonders empfindlichen Rüstungsexporten sollte vorher das Parlament in die Diskussion miteingebunden werden.“ Das Grundgesetz sehe Rüstungsdeals nur in Ausnahmefällen vor. Umso wichtiger sei eine Kontrolle des Parlaments.

Doch wann kann so eine Kontrolle beginnen? Das wollten die Richter genau wissen. Im Zentrum ihrer Prüfung stand die Frage, wie verbindlich und damit veröffentlichungsfähig bereits die offiziellen Anfragen sind, die Rüstungsfirmen für ihre Kunden an die Regierung stellen. Damit soll vor den eigentlichen Vertragsverhandlungen geklärt werden, ob ein Vorhaben Aussicht auf Genehmigung hat.

Die Antwort blieb bis zum Schluss umstritten. Denn für die Bundesregierung sind die Anfragen nicht bindend. Es gebe Fälle wie etwa nach den Entwicklungen im Nahen Osten und in Nordafrika, in denen Rüstungsprojekte mit Voranfragen noch auf den Prüfstand gestellt worden seien, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU).

In der Verhandlung wurden vielschichtige Interessen deutlich: 22,6Milliarden Euro Umsatz hätten die Rüstungsfirmen 2011 erwirtschaftet, sagte Hans Christoph Atzpodien von ThyssenKrupp. Etwa 50Prozent davon seien Export. Ohne Geheimhaltung sei dieser akut gefährdet, denn die potenziellen Käufer wollten ihre militärischen Geheimnisse wahren.

Die Bundesregierung will die deutsche Rüstungsindustrie erhalten. Es bestehe ein nationales Interesse daran, nicht von ausländischen Rüstungsfirmen abhängig zu sein, sagte der Innenminister. Auch aus politischen Erwägungen heraus warnte er vor zu früher Transparenz: „Wir bewegen uns international regelmäßig in einem derart sensiblen Geflecht, dass auch nur geringe außen-und sicherheitspolitische Erschütterungen erhebliche Auswirkungen haben können.“ Entscheidungen über Rüstungsexporte gehörten in den „Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung“, bei dem das Parlament nicht mitreden dürfe.

Bisher legt die Regierung jährlich einen Rüstungsexportbericht vor, der im Rückblick statistische Daten aufführt. Informationen zu Voranfragen oder konkreten Genehmigungen gibt es nicht. Die Kläger monieren, dass die Bundesregierung 2011 ihre Fragen deswegen nicht beantwortet, sondern auf die Geheimhaltungsbedürftigkeit von Entscheidungen des Bundessicherheitsrates über Rüstungsexporte verwiesen habe.