Gröhe gibt kein Geld für Kliniken in Not

Die Krankenhäuser schlagen Alarm. Doch der Notruf der Kliniken trifft beim Gesundheitsminister offenbar auf taube Ohren. Steuermittel vom Bund für die 2000 Hospitäler in Deutschland? – das lehnt Hermann Gröhe ab. Der CDU-Politiker sieht weiter die Länder in der Verantwortung. Planung und Investitionen in die Kliniken müssten auch künftig von ihnen übernommen werden, stellte der CDU-Politiker am Mittwoch beim Treffen mit seinen Länderkollegen in Berlin fest – und schob somit den Ländern den Schwarzen Peter zu.

Bund und Länder beraten jetzt gemeinsam, wie den Kliniken in Not wirksam geholfen werden kann. Sie wollen eine große Krankenhausreform auf den Weg bringen, die es zum Ziel hat, die Qualität in den Kliniken zu steigern. Das könnte im Gegenzug mehr Geld bringen. Ende Mai wird eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Bundesregierung, der Länder und der Koalition zusammentreten und ein entsprechendes Konzept erarbeiten. Erst im nächsten Jahr allerdings soll diese Arbeit in gesetzliche Regelungen münden.

Zuständig für die Krankenhausfinanzierung sind die Krankenkassen und Bundesländer. Über die Fallpauschalen zahlen die Kassen die laufenden Betriebskosten der Kliniken, unabhängig von der Zahl der vorgehaltenen Betten. 2012 hatten die Kassen 62 Milliarden Euro für Behandlungen in Krankenhäusern gezahlt. Im laufenden Jahr könnten es bereits 70Milliarden Euro werden. Die Länder übernehmen die Finanzierung von Investitionen in Gebäude oder Geräte der Kliniken und stellten dafür zuletzt 2,7 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung. Aus Sicht der Kliniken ist dies völlig unzureichend, sie fordern jetzt mindestens sechs Milliarden Euro, um aus der Finanzmisere herauszukommen.

Die Förderung von Investitionen solle eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern werden, sagt jetzt die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und wirft vor allem den Ländern Versäumnisse vor. Die Absage aus Berlin folgte prompt. Geld vom Bund soll es nicht geben. Aber die Unterstützung der Krankenkassen werde künftig deutlich höher ausfallen, teilte Gröhe mit.

Der Gesundheitsminister hatte in der vergangenen Woche eine deutliche Reduzierung der Bettenzahl in den Kliniken gefordert und sich für eine Steigerung der Qualität ausgesprochen. Im Jahresdurchschnitt würden von den rund 501000 Klinikbetten in Deutschland etwa 113000 leer stehen, kritisiert der CDU-Politiker. Die Lage der Kliniken ist seit Jahren kritisch. Etliche Häuser sind von Insolvenz bedroht. Gut die Hälfte der Krankenhäuser schreibt rote Zahlen – Tendenz steigend.

Schwarz-Rot hatte bereits in den Koalitionsverhandlungen eine Qualitätsoffensive für die 2000 Krankenhäuser in Deutschland vereinbart: Ein Bonus für Top-Qualität in Kliniken, Abschläge beim Honorar, wenn es nach Operationen überdurchschnittlich oft zu Komplikationen kommt. Beifall für die Pläne kam von den Medizinern: „Wenn die Kriterien messbar und vernünftig sind und nicht nur auf Patientenbefragungen beruhen, kann ich mir das vorstellen. Das ist besser als eine Rasenmähermethode bei der Honorarverteilung“, lobte Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer.

Die regionalen Kliniken sind von Umstrukturierungen betroffen. Das Klinikum Friedrichshafen übernahm das in Finanznot geratene Weingartener Krankenhaus, für das sich auch der kommunale Klinikverbund Oberschwabenklinik (OSK) interessiert hatte. Die OSK war in Trägerschaft von Landkreis und Stadt Ravensburg 2011 stark ins Trudeln geraten, es drohte Insolvenz. Gutachter empfahlen der OSK Standortschließungen und weitere Sanierungen.

Voraussichtlich Ende Mai wird das Krankenhaus Isny, gehörend zum Klinikverbund OSK, geschlossen. Zuvor hat das Oberlandesgericht eine einstweilige Verfügung aufgehoben, die die Schließung bisher verhindert hat. Die mit 19 Betten wohl kleinste Klinik Deutschlands macht nach Angaben der OSK monatlich etwa 160000 Euro Verlust.

Nach einem Bieterverfahren erhielt die Heidelberger SRH (Stiftung Rehabilitation Heidelberg) vor vier Wochen den Zuschlag als Investor der Kliniken Landkreis Sigmaringen. SRH wird Anteile in Höhe von 51Prozent übernehmen, der Landkreis und der Spitalfonds Pfullendorf die restlichen. Im Mai sollen die Kliniken einen neuen Namen bekommen: SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen. Die drei Standorte in Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf bleiben bestehen. Der SRH-Vorsitzende Professor Klaus Hekking kündigte an, dass die Krankenhäuser 2016 wieder Gewinn machen sollen.

Auch die Kliniken des Ostalbkreises schreiben rote Zahlen. Mit einem Defizit in Höhe von 1,35 Millionen Euro beendete das Ostalb-Klinikum Aalen das Jahr 2013. Rot ist auch das Ergebnis der Ellwanger Sankt Anna-Virngrund-Klinik sowie das des Stauferklinikums in Mutlangen. Nach Landrat Klaus Pavel würden es diese Kliniken nicht ohne Hilfe schaffen, wieder auf die Beine zu kommen. Trotz dieser Entwicklung hält der Ostalbkreis an allen drei kreiseigenen Kliniken fest. (sz)