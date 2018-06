Größter Wahltag in Indien

Neu Delhi (dpa) - Die Mammutwahl in Indien ist in ihre entscheidende Phase getreten. Am Donnerstag waren 166 Millionen Menschen dazu aufgerufen, ihre Abgeordneten für das Parlament zu bestimmen. Gewählt wurde in 121 von 543 Wahlkreisen.

An keinem anderen Tag der insgesamt fünf Wochen andauernden Abstimmung konnten so viele Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Am 16. Mai beginnt dann die Auszählung. Der neue Premiermister Indiens dürfte damit in einem Monat feststehen.

Die jüngsten Umfrage sagen der oppositionellen BJP einen klaren Sieg voraus. Die hindu-nationalistische Partei und ihre Verbündeten könnten laut einer Umfrage des Nachrichtensenders NDTV sogar die absolute Mehrheit im mächtigen Unterhaus gewinnen und damit ohne Koalitionspartner regieren. Die derzeit regierende Kongresspartei verlöre demnach mehr als die Hälfte ihrer Stimmen.

Abgestimmt wurde am Donnerstag in einigen entscheidenden Bundesstaaten, darunter Uttar Pradesh, Westbengalen, Rajasthan und Bihar. Zur Wahl standen etwa der frühere Premierminister Deve Gowda und mehrere Ex-Minister. Insgesamt gibt es in dem aufstrebenden Schwellenland diesmal fast 815 Millionen Wahlberechtigte. Nie zuvor hat es weltweit eine größere demokratische Wahl gegeben.

