Goodbye Britain! Brexit heute um Mitternacht - Das sagen Leser von Schwäbische.de

Schlusspunkt um Mitternacht: Großbritannien ist in der Europäischen Union Geschichte. Das Land war 47 Jahre lang Mitglied in der Staatengemeinschaft.

Im EU-Parlament gab es unter der Woche bewegende Szenen und ein tränenreiches Goodbye. Die Trennung ist emotional.

Wir haben Sie - die Leser von Schwäbische.de - befragt: Was denken Sie über den Abschied der Briten aus der EU?

Eine Auswahl an Meinungsbeiträgen:

Den Austritt werden die Briten noch bereuen.

Peter V.: "Den Austritt werden die Briten noch bereuen, denn Sie wurden von der Politik angelogen. Wenn es jetzt nicht so läuft, wie die Politiker das zukünftige Paradies Großbritannien vorausgesagt haben, dann treten diese Politiker nacheinander zurück. Spätestens dann wird es große Unruhen in Großbritannien geben."

Hoffentlich gibt es eine Reunion.

David P. via Facebook: "Eigentlich ein wichtiger Partner der EU und der westlichen Demokratie. Sie haben unsere Geschichte im Wesentlichen geprägt, wo wir gewiss auch dankbar dafür sein können. Aber leider hat die Desinformationskampagne gesiegt. Nun, zur Demokratie gehört auch, dass man die Entscheidung akzeptiert. Den Briten wünsche ich auch ohne die EU alles Gute. Vielleicht, was ich hoffe, gibt es in ein paar Jahren wieder eine Reunion mit der EU."

Das alte Commonwealth wird nicht zurückkommen.

Michaela M.: "Man hat den Menschen versprochen, dass sie ihr altes Commonwealth zurückbekommen, deshalb war vor allem die ältere Generation so begeistert - das wird sich aber wohl nicht bewahrheiten und die Enttäuschung wird nicht lange auf sich warten lassen. Ich mag England und seine Menschen sehr, vor allem die Höflichkeit ist mir in schöner Erinnerung geblieben. Das Land hat eine interessante Geschichte und ist landschaftlich spannend. Ich hoffe, dass das Reisen nach und in Großbritannien weiterhin bezahlbar bleibt. Mir würde es als Urlaubsziel fehlen."

Viel Spaß und goodbye.

Tom D.: "Sie wollen sich ja nun enger mit Trump verbandeln. Na dann: Viel Spaß und goodbye."

EU und Euro sind in 20 Jahren Geschichte.

Peter M: "Meine langfristige Einschätzung für die EU in ihrer jetzigen Form und besonders für den Euro lautet: Beides ist innerhalb der kommenden 20 Jahre Geschichte. Diese EU sollte meiner Meinung nach zurückentwickelt werden in ein "Europa der Vaterländer", eine Form der zwischenstaatlichen Kooperation in Europa, bei der die nationale Souveränität weitgehend unangetastet bleibt und bei der auf eine supranationale Vereinigung der Staaten oder auf eine Vergemeinschaftung von staatlichen Aufgaben im Sinne der europäischen Integration verzichtet wird. Hätte sich die EU in diese Richtung weiter entwickelt, müssten wir uns heute nicht mit dem "Brexit" beschäftigen."

