Glenn Greenwald: Der Enthüller

Das Internet ist ein Haus mit offenen Türen, Fremde lauschen unseren intimsten Unterhaltungen und wühlen in Schubladen mit unseren Geheimnissen. Beim Surfen im weltweiten Netz hinterlassen wir Spuren, die von Behörden permanent gesammelt und akribisch ausgewertet werden, als stünden wir unter Verdacht, Verbrechen begangen zu haben. Dass wir dies alles heute wissen, verdanken wir maßgeblich dem US-Journalisten Glenn Greenwald, der geholfen hat, den Datensammelwahn der NSA und anderer Geheimdienste ans Licht der Öffentlichkeit zu führen.

Der 47 Jahre alte New Yorker hatte sich als Anwalt und Reporter mit dem Schwerpunkt Sicherheit und Menschenrechte einen Namen als mutiger und hartnäckiger Enthüller erworben. Das war wohl der Hauptgrund, warum Greenwald Ende 2012 vom früheren CIA-Mitarbeiter Edward Snowden kontaktiert wurde. In seinem Fluchtort Hong Kong übergab der Whistleblower Snowden Anfang 2013 dem Journalisten und der mitgereisten US-Dokumentarfilmerin Laura Poitras ein geheimes NSA-Dossier, welches ein politisches Erdbeben ausgelöst hatte.

In seinem Bestseller „Die globale Überwachung“ (Droemer Knaur Verlag, 368 Seiten, 19,99 Euro) dokumentiert Greenwald einen der größten Skandale in der Geschichte der USA und konfrontiert den Leser mit einer schockierenden These: Die NSA-Programme seien ein wirkungsvolles Instrument der Manipulation, das repressivste Instrument der staatlichen Einmischung, das die Menschheitsgeschichte kennt. Seit der Veröffentlichung der Snowden-Papiere ist Greenwald ein gefragter Gesprächspartner in Talkshows und auf Parlamentstribünen, wo er leidenschaftlich die Machenschaften der Spitzel enthüllt. Seine Appelle mobilisieren die Aktivisten und Datenschützer, die ihren Regierungen auf die Finger schauen.

Für seine Verdienste um den Kampf für Pressefreiheit und die Bürgerrechte wurde der in Rio de Janeiro lebende Greenwald auch in Deutschland mit Auszeichnungen überhäuft. Er ist der Träger Träger der diesjährigen Carl-von-Ossietzky-Medaille. Gestern wurde ihm der mit 10 000 Euro dotierte Preis der Siebenpfeiffer-Stiftung 2015 verliehen.