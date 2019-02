Gleichwertige Lebensverhältnisse: Kommunen wollen mehr Geld

Von Barbara Sohler

Eigentlich hatten Gericht und Staatsanwaltschaft auf die Vernehmung der Augenzeugin verzichten wollen. Nun lud die Kammer aber für den zweiten Verhandlungstag doch die elfjährige Tochter in den Zeugenstand. Die Schülerin soll dabei gewesen sein, als ihr Vater am Abend des 19. September 2018 mit einem Messer und einem Hammer versucht haben soll, seine von ihm getrennt lebende Frau in einem Asylbewerberheim in Berg zu ermorden.

Als das Mädchen in Begleitung einer Ehrenamtlichen und des Vormunds des Jugendamts den Gerichtssaal ...