Gewerkschaften bleiben Antworten schuldig

Vor 100 Jahren war der 1. Mai in Deutschland erstmals ein gesetzlicher Feiertag. Die Weimarer Republik reagierte damit auf die immer schärfer werdenden Klassenkämpfe, die die junge Demokratie zu zerreißen drohten. Inzwischen ist der „Tag der Arbeit“ seit Jahrzehnten arbeitsfrei, ein angenehmes Zeugnis dieser wilden Zeit. Doch die Maifeiern, zu denen die DGB-Gewerkschaften einladen, sind zu einem zahmen Ritual erstarrt.

Die Mehrzahl der Bürger genießt einfach den freien Tag. Wofür sollten sie auch demonstrieren. Der Acht-Stunden-Tag wird längst unterschritten. Die Beschäftigung erreicht immer neue Rekordmarken. Die Arbeitslosigkeit ist zwar nicht weg, aber sie nimmt ab. Die Löhne steigen seit Jahren deutlich stärker als die Inflation, die Bürger haben also mehr Geld für Konsum oder fürs Sparen.

Zweifellos gibt es noch Probleme. Aber die spielen auf den 1.-Mai-Demos keine große Rolle. Die Gewerkschaften beklagen zwar, dass die Löhne etwa im Einzelhandel oder in der Pflege viel zu gering sind. Doch sie sind zu schwach, um dies zu verändern. Immer wieder beschwören sie auch die Solidarität unter den Arbeitnehmern. Im Alltag ist davon wenig zu sehen. So arbeiten die Metaller im Osten immer noch drei Stunden in der Woche länger als im Westen. Aber in der letzten Tarifrunde haben die Ton angebenden Gewerkschafter in Baden-Württemberg oder Bayern kein bisschen daran gerüttelt.

Dabei wäre mehr Gemeinsinn dringend gefragt angesichts der Umwälzungen, die Globalisierung und Digitalisierung mit sich bringen dürften. Im Zeitalter des Smartphones richtet sich jeder sein Eckchen oder seinen mobilen Arbeitsplatz ein. Tagelöhner in der Digitalbranche schaffen vor sich hin, ohne auf Arbeitszeiten und angemessene Bezahlung zu achten, von Altersversorgung ganz zu schweigen. Auf diese Entwicklung haben Gewerkschaften wenig Antworten. Lieber verteidigen sie die Arbeitszeitordnung und alte Berufsbilder, statt sich an den Anforderungen der neuen Zeit auszurichten. Das ist zu wenig für einen zukunftsfähigen Tag der Arbeit.