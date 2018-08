Gewaltenteilung ist ein hohes Gut

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen gibt im Fall des früheren Bin-Laden-Leibwächters ein schlechtes Bild ab. Die Gewaltenteilung ist das Fundament jedes modernen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates. Wer diese als Politiker – noch dazu in Regierungsverantwortung – infrage stellt oder sich gar darüber hinwegsetzt, überschreitet Grenzen.

Natürlich sind Richter nicht unfehlbar und natürlich können Gerichtsentscheidungen kritisiert werden. Doch ist die Unabhängigkeit der Justiz als dritte Gewalt ein hohes Gut, das es zu verteidigen gilt. Der Fall Sami A. zeigt einmal mehr, dass es immense Defizite gibt, wenn es darum geht, Menschen ohne Asyl- und Bleiberecht in ihre Heimat zurückzuführen.

Wenn dies nicht einmal bei islamistischen Gefährdern gelingt, die die freiheitliche Ordnung bekämpfen wollen, mit Anschlägen drohen, schwindet das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat. Das Chaos und die Schwierigkeiten im Fall Sami A. zeigen deutlich, dass es dringend rechtliche und organisatorische Änderungen geben muss, um zumindest in Fällen handlungsfähig zu sein, in denen Gefahr in Verzug ist.