Gewalt gegen Frauen: Giffey legt Zahlen vor

Von Deutsche Presse-Agentur und Julia Kilian

Der Schauspieler Christian Berkel will rechtzeitig aufhören als TV-Ermittler. „Man kann an Politikern oft genug sehen, was passiert, wenn jemand zu lange an seinem Stuhl klebt“, sagte er vor kurzem in einem „Berliner Morgenpost“-Interview.

„Ich wollte den richtigen Augenblick nicht verpassen.“ Im nächsten Jahr läuft deswegen die letzte Folge seiner ZDF-Reihe „Der Kriminalist“.

Als Bruno Schumann löst er bisher regelmäßig Berliner Fälle.