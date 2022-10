Gewalt gegen Frauen: Das ist über die Tatverdächtigen bekannt

Im Jahr 2020 sind in die Statistik des Bundeskriminalamtes (BKA) 146 655 Fälle von Gewalt in der Partnerschaft eingegangen. Dabei ging es meistens um die sogenannte vorsätzliche einfache Körperverletzung (61,6 Prozent der Delikte), gefolgt von Bedrohung, Stalking und Nötigung (22,3 Prozent) und gefährlicher Körperverletzung (12,2 Prozent).

Sehr viel geringer ist der Anteil von Vergewaltigungen, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen (2,3 Prozent) sowie Mord und Totschlag (0,3 Prozent). Die Tatverdächtigen waren zu 79,1 Prozent männlich.

Auch Nationalität entscheidend

Wie die meisten Gewaltopfer sind auch die meisten Tatverdächtigen zwischen 30 und 40 Jahren alt. An zweiter Stelle liegt die Gruppe der 40- bis 50-Jährigen. Erfasst wird in der Statistik zur Partnerschaftsgewalt auch die Nationalität der Tatverdächtigen. 65,8 Prozent waren Deutsche.

In der Gruppe der Tatverdächtigen ohne deutschen Pass lagen die türkischen Staatsangehörigen vorne (15,8 Prozent), gefolgt von syrischen (8,3 Prozent), polnischen (7,9 Prozent), rumänischen (5,7 Prozent), afghanischen (4,6 Prozent) und serbischen (4,0 Prozent). Die restlichen Nationalitäten wurden nicht weiter aufgeschlüsselt.

In der politischen und gesellschaftlichen Debatte ist es immer wieder Thema, dass mehr als 34 Prozent der in der Statistik erfassten Tatverdächtigen keinen deutschen Pass hatten, obwohl der Ausländeranteil in Deutschland in der Gesamtbevölkerung Ende 2020 nur bei 13 Prozent lag.

Datenlage soll verbessert werden

Die Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Leni Breymaier, teilt dazu mit, dass es in Deutschland natürlich Männer aus Kulturkreisen gebe, „in denen sich ihre Ehre über die Unberührtheit und Sittlichkeit ihrer Frauen“ definiert. „Das passt nicht zu einer gleichberechtigten Gesellschaft“, sagt sie. Und dagegen gelte es auch vorzugehen. „Wir müssen jeder Art von Gewalt- und Machtstrukturen den Kampf ansagen. Unabhängig davon, woher die Leute kommen“, so Breymaier.

Dieses Ziel haben die Ampel-Parteien auch in ihrem Koalitionsvertrag formuliert. Projekte wie eine Koordinierungsstelle, die eine ressortübergreifende Strategie gegen diese Form von Gewalt entwickeln soll, und eine unabhängige Beobachtungsstelle, um die Datenlage zu verbessern, sind allerdings erst im Aufbau.