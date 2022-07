Getreide-Abkommen macht ein wenig Hoffnung

Das Abkommen zur Sicherung von Getreideausfuhren aus dem Schwarzen Meer zu den Weltmärkten ist ganz gewiss ein „Leuchtfeuer der Hoffnung“, wie UN-Generalsekretär Guterres zu Recht sagt. Zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges im Februar haben sich Ukrainer und Russen zu einer Deeskalation verpflichtet. Getreidelieferungen aus dem Kriegsgebiet sollen Länder in Nahost und in Afrika vor Hungersnöten bewahren. Das Abkommen ist auch ein Erfolg der Türkei, die monatelang hartnäckig mit Ukrainern und Russen im Gespräch geblieben ist.

Die von Guterres beschworene Hoffnung hängt allerdings an einem seidenen Faden: Das Abkommen braucht ein Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen der Vertragsparteien, wenn es funktionieren soll. Doch mitten in einem Krieg kann von Vertrauen keine Rede sein – darin liegt die Gefahr.

Einige Regeln des Vertrages könnten von den beiden Kriegsparteien unterschiedlich ausgelegt werden. Streit um die Kontrollen der Frachter oder um den Abstand russischer Kriegsschiffe zum Korridor der Getreideschiffe kann jederzeit ausbrechen. Das würde das Abkommen blockieren oder ganz zum Scheitern bringen. Die Ukraine drohte schon vor Unterzeichnung am Freitag mit militärischen Reaktionen, falls Russland versuchen sollte, das Abkommen für den Krieg zu nutzen.

Wenn alles läuft wie geplant, werden Differenzen unter dem Dach der UN geklärt, die fon Istanbul aus den Getreide-Korridor durch das Schwarze Meer organisieren soll. Doch wenn es anders kommt, wird die UN nichts tun können, denn sie hat keine eigene Marine. Dann würde die Türkei als Garantiemacht in den Mittelpunkt rücken – und dort könnte es ungemütlich werden.

Die Ukraine erwartet von der internationalen Gemeinschaft – vertreten durch die Türkei – Schutz vor möglichen russischen Angriffen auf ihre Küste. Russland verlangt konsequente Kontrollen von Frachtern, damit sie keine Waffen in die Ukraine schmuggeln können. Diese Aufgaben könnten das Nato-Mitglied Türkei schnell in die Schusslinie bringen, und zwar wortwörtlich.