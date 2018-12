Getöse nicht zu ernst nehmen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat mit seinem Vorstoß für längere Praxisöffnungszeiten in ein Wespennest gestochen. Nur so ist zu erklären, mit welcher Hemmungslosigkeit sich Krankenkassen und Ärztevertreter im Streit über Sprechstunden abends und an Samstagen attackieren. Auch diesmal geht es, wenig verwunderlich, vor allem um Geld. Tatsächlich aber hat sich die Politik in den vergangenen Jahren bereits gut um die Mediziner gekümmert. Die Einnahmen pro Praxisinhaber sind seit 2012 um rund ein Drittel gestiegen. Umso weniger akzeptabel ist, wenn nur eine kleine Minderheit der Ärzte Sprechstunden am Abend oder an Samstagen anbietet – und damit zu Zeiten, an denen viele Berufstätige ohne größere Probleme in die Praxis kommen könnten.

Die schwarz-rote Koalition tut gut daran, sich bei ihren Beratungen über Spahns Gesetzesentwurf nicht von diesem Getöse beeindrucken zu lassen. Kassenpatienten haben einen Anspruch auf kürzere Wartezeiten und mehr Flexibilität bei Sprechstunden.