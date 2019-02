Gesundheitsversorgung ist vor allem auf dem Land gefährdet

Ein großer Ambulanztrecker vor der Tür der Bundespressekonferenz mitten in Berlin soll Landluft in die Hauptstadt bringen und damit signalisieren, dass die AOK das Problem angehen will. Die Hausärzte werden immer älter und viele, die in den Ruhestand gehen, finden keine Nachfolger für ihre Praxen – und das trifft den ländlichen Raum ungleich stärker als die Städte. Die AOK wollte genau wissen, was die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum braucht, und gab deshalb bei Forsa eine Umfrage in Auftrag.

Die Erkenntnisse: Der Hausarzt ist für die Bürger am wichtigsten, sowohl für die Städter als auch für Landbewohner. Aber Bewohner auf dem Land sind wesentlich unzufriedener als die Städter mit dem Angebot an Krankenhäusern und Haus-, Fach- und Kinderärzten in ihrer Umgebung. „Das ist der Punkt, um den wir uns kümmern müssen“, sagt AOK-Vorstandsvorsitzender Martin Litsch in Berlin.

In kleinen Orten sind nur noch 55 bis 60 Prozent mit der Versorgung durch Fachärzte zufrieden. In den Großstädten sind es 70 Prozent. Der Trend wird voraussichtlich zunehmen. Bis 2030 gehen bundesweit 10 567 Hausärzte in den Ruhestand, „und es gibt keinen Run auf Niederlassungen in Dörfern“, so Martin Litsch. Deshalb seien viele verschiedene Projekte nötig. Einen durchschlagenden Erfolg konnte man bisher mit der Werbung für Hausärzte nicht erzielen, nur einige kleine Erfolge. Die AOK Bayern zum Beispiel wirbt mit Landarztpraktika um junge Mediziner, die „Landarztmacher“ erreichen jährlich 50 Studierende. In Baden-Württemberg gibt es Stipendien für Studenten, die sich als Landarzt verpflichten, oder eine Förderung der Kassenärztlichen Vereinigung und des Landes für Ärzte, die sich in unterversorgten Regionen niederlassen.

Flexible Lösung

„Man kann keine Ärzte aufs Land zwingen“, meint Litsch. Deshalb müssten die Kassen „Beinfreiheit“ für flexible, kreative Lösungen erhalten. In Brandenburg fährt zwar nicht mehr die berühmte Film-Schwester Agnes auf ihrer Schwalbe zu den Patienten, doch es gibt das Projekt „Agnes zwei“ mit Assistenzen der Hausärzte. In Baden-Württemberg sind es zum einen die „Verahs“, die Versorgungsassistenten, die ältere Kranke vor Ort besuchen, und zum anderen beschreitet man neue Wege der Telemedizin. Überall werden Lösungen angestrebt, Ärzte zu entlasten.

Doch es gibt nicht den einen Weg für alle, heißt es bei der AOK. Irmgard Stippler, die Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern sagt: „Die Eifel braucht andere Lösungen als der Bayerische Wald.“

Die AOK als alte Ortskrankenkasse will mit 1300 Standorten auch weite ihrem Namen Ehre machen. Viele alternative Versorgungsprojekte sollen je nach Standort dazu beitragen, dass die Gesundheitsversorgung vor Ort erhalten bleibt. Sei es, dass ambulante Angebote ausgebaut werden oder lokale Gesundheitszentren entstehen wie im sächsischen Landkreis Görlitz, wo aus einem kleinen Krankenhaus mit 100 Betten ein Gesundheitszentrum wurde, mit einer kassenärztlichen Bereitschaftspraxis und einem medizinischen Versorgungszentrum, in dem auch junge Ärzte mit Kindern Teilzeit arbeiten können.

„Es ist sehr erfreulich, dass Menschen auf diese bereits bestehenden Versorgungsansätze sehr aufgeschlossen reagieren“, sagt Stippler. Auch das Serviceangebot der Krankenkassen, zum Beispiel Fahr- oder Bringdienste oder mobile Artzpraxen, finden 97 Prozent der Befragten gut. Denn an erster Stelle aller Entscheidungsfaktoren für einen Arzt steht dessen nachweislich gute Qualität. An zweiter Stelle die Erreichbarkeit mit Bus, Bahn oder Auto. Und nur 26 Prozent finden es sehr wichtig, dass der Arzt in kurzer Entfernung zur Wohnung ist. Es müsse nicht bei jeder Milchkanne einen Augenarzt geben, meint Litsch, aber die Erreichbarkeit muss hergestellt und ein entsprechender Service auf dem Land gestellt werden. Es gelte die Aufforderung „Bring uns bitte dahin“.

Mehr Fernbehandlung

Auch die Akzeptanz für Fernbehandlungen steigt, der deutsche Ärztetag hat sich im letzten Jahr für die Lockerung der Fernbehandlung ausgesprochen, schon jeder Zweite kann sich dies vorstellen.

Ärztenetze sollen für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Ärzten sorgen, denn auch hier besteht eine gewisse Unzufriedenheit bei älteren und chronisch kranken Patienten.

Doch es gibt keine bundesweiten Blaupausen. „Wir brauchen nicht mehr Zentralismus, sondern mehr Spielraum für passgenaue regionale Versorgungslösungen“, sagt Irmgard Stippler. Weder eine Berufsgruppe allein noch ein Gesundheitssektor allein – auch keine Krankenkasse allein – könne die Versorgung der Zukunft gestalten. Das schaffe man nur gemeinsam.