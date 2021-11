Spahn vor Lindau-Besuch: „Das schaffen die Hausärztinnen und -ärzte nicht allein“

Der Fall eines Altenheims in Brandenburg zeigt: Wenn bei hochbetagten Senioren der Impfschutz nachlässt und Pfleger nicht geimpft sind, kann dies eine tödliche Mischung sein. Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) appelliert deshalb an die Länder, eine Testpflicht in Seniorenheimen mitzutragen. Zudem rät er im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ zur Booster-Impfung. „Wir wollen möglichst schnell, möglichst viele Menschen erreichen“, sagt er.

Herr Minister, Sie haben die Länder aufgefordert, ihre Impfzentren wieder hochzufahren, um mehr ältere Menschen zu einer Booster-Impfung zu motivieren. Im Frühjahr hieß es, die Hausärzte seien die bessere Adresse fürs Impfen. Warum jetzt die Kehrtwende?

Wir haben die Impfkampagne immer auf mehrere Beine gestellt. Die Hausärztinnen und Hausärzte haben einen wesentlichen Anteil am Erfolg. Aber genauso wichtig waren gerade in der Anfangsphase die Impfzentren. Und auch die mobilen Impfteams wie auch die Betriebsärztinnen und -ärzte haben dazu beigetragen, dass mehr Menschen im Alltag Gelegenheit zum Impfen hatten. Jetzt die Impfzentren langsam wieder zu öffnen, liegt aber in der Logik der Auffrischimpfungen. Wir wollen möglichst schnell, möglichst viele Menschen erreichen. Das schaffen die Hausärztinnen und -ärzte nicht allein. Zumal dann, wenn sich diejenigen impfen lassen wollen, die vorher im Impfzentrum waren.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Booster-Impfungen für Menschen ab 70 Jahren, die Gesundheitsminister haben allen über 60-Jährigen eine dritte Impfung ans Herz gelegt. Warum konnten Sie sich nicht auf eine Altersangabe einigen?

Die Stiko ist für Fachleute gedacht. Und die können das auch deuten. Ihre Impf-Empfehlungen haben keinen Anspruch auf Ausschließlichkeit. Sie haben also eine wissenschaftliche Empfehlung auf der einen Seite und einen größeren rechtlichen und politischen Rahmen auf der anderen Seite. Das ist übrigens bei jeder Impfung so. Arzt und Patient entscheiden im Einzelfall, ob eine Impfung sinnvoll ist. Möglich ist eine Auffrischimpfung gegen das Corona-Virus für alle, die älter sind als zwölf Jahre und deren Impfserie lange genug zurückliegt.

In einem Altenheim in Brandenburg sind vor Kurzem bislang zwölf Senioren nach einer Corona-Infektion verstorben. Laut dem örtlichen Gesundheitsamt waren nur 50 Prozent der Pfleger geimpft. Muss die Politik vulnerable Gruppen besser schützen – vielleicht auch mit einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen? Und wieso gilt für Ungeimpfte keine tägliche Testpflicht in Altenheimen und Kliniken?

Die Nachrichten aus Brandenburg haben mich schockiert. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig es war, dass wir die Auskunftspflicht über den Impfstatus von Angestellten in Pflegeheimen durchgesetzt haben. Dadurch können Ungeimpfte erkannt und von Pflegebedürftigen ferngehalten werden. Aber das reicht offenbar noch nicht. Deshalb brauchen wir dringend eine Testpflicht in Altenheimen. Das haben einige Bundesländer bislang verhindert. Ich hoffe, mit der Gesundheitsministerkonferenz in Lindau ändert sich das.

Ungeimpft sind nach wie vor auch die Kinder in Deutschland. Gehen Sie davon aus, dass der Schulbesuch in diesem Winter weiterhin in Präsenz möglich sein wird?

Ja. Das muss eines der prioritären Ziele der aktuellen Pandemiepolitik sein. Egal ob von der geschäftsführenden oder der kommenden Regierung. Schulschließungen darf es nicht noch einmal geben. Die Kinder haben viel durchgemacht in dieser Pandemie. Wir sind es ihnen schuldig, dass sie ihre Schulkameraden nicht noch einmal vermissen müssen.

Sie stehen am Ende Ihrer Amtszeit als Gesundheitsminister. Haben Sie im März 2020 gedacht, dass die Pandemie Sie so lange begleiten wird? Und wenn Sie mit der heutigen Erfahrung zurückblicken: Welchen Fehler sollte Ihr/e Nachfolger/in bei der Pandemie-Bekämpfung vermeiden?

Ein Minister sollte seinen Nachfolgern keine Tipps geben. Jeder entwickelt seinen eigenen Stil im Amt. Außerdem ist eine Pandemie zu unberechenbar, um jetzt schon zu sagen, wie man in ein bis zwei Monaten reagieren oder eben nicht reagieren sollte. Nur im Nachhinein ist man schlauer. Und im Nachhinein fällt die Bilanz manchmal auch positiver aus als im tagesaktuellen Klein-Klein. Natürlich gab es Fehler. Das bleibt beim Krisenmanagement nicht aus. Aber insgesamt haben wir Deutschland gut durch diese Krise geführt.