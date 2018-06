Gesundheitsminister Gröhe gibt große Reformversprechen

Laute Hilferufe empfangen Hermann Gröhe auf dem Weg zum Deutschen Pflegetag. „Pflege braucht Politik“, rufen Pfleger und Krankenschwestern dem CDU-Gesundheitsminister entgegen. Die knapp 15Mitglieder der Aktionsgruppe „Pflege am Boden“ liegen symbolträchtig auf dem grauen Marmor des Foyers. Gröhe ist sich bewusst, dass die Hoffnungen der Branche enorm sind. Er hat reichlich Ankündigungen im Gepäck.

Die Kabinettskollegen seien mit ihm auf der Meseberger Klausur einig gewesen: Pflege müsse zu einem zentralen Thema werden. Auch persönliche Erfahrungen habe die Ministerrunde teils ausgetauscht. Nun zeigt sich Gröhe startbereit.

Der Pflegebeitragssatz von 2,05Prozent (Kinderlose: 2,3 Prozent) soll zum Jahresbeginn 2015 um 0,3 Punkte steigen. 0,2 Punkte sollen später dazukommen. Gröhe erläuterte, die sechs Milliarden Euro Mehreinnahmen jährlich, die die Beitragszahler zusätzlich in die Pflegekassen einzahlen sollen, dienten den kurzfristigen Verbesserungen, der Bildung einer Kapitalrücklage für die Zukunft sowie der Bezahlung des neuen Pflegebegriffs. „Am Schluss dieses Prozesses muss eine klare Verbesserung für alle Betroffenen stehen.“

Der erste Schritt dorthin seien mehr Betreuungskräfte, die sich zusätzlich zu den Fachkräften und Angehörigen um Pflegebedürftige kümmern. Dazu würden die bestehenden Leistungen flexibilisiert und erhöht. Der zweite Schritt sei der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff – Demenzkranke sollen endlich besser in die Pflegeversicherung einbezogen werden. Gröhe warb indes um Verständnis, dass es trotz jahrelanger Vorbereitungen noch etwas dauere, bis es dazu kommt. Aber: „Wir sind fest entschlossen, diesen Schritt zu gehen.“

Niemand soll zu kurz kommen: Der Branche verspricht der Minister, sich um gute Bezahlung, bessere Ausbildung und Bürokratieabbau kümmern zu wollen. Die Angehörigen? „Auch sie müssen eine spürbare Entlastung erhalten.“ Beruf und Pflege müssten leichter unter einen Hut gebracht werden können.

Viele Pflegekräfte werden fehlen

Die Vertreter der Pflegebranche, der Kassen und der Kommunen legen die Latte hoch. Rund 150000 Pflegekräfte würden wegen der stark steigenden Zahl der Bedürftigen in rund zehn Jahren fehlen – umgehend brauche es eine Initiative für mehr Pflegekräfte. Bauplanung und Infrastruktur in den Städten müssten auf immer mehr Alte und Gebrechliche ausgerichtet werden. Angehörige und Heime könnten nicht mehr alles leisten: Mehrgenerationenhäuser und Gemeinschaftseinrichtungen sollten zur Regel werden. Und quasi alle Angebote sollten ausgebaut und besser vernetzt werden. Es sind ein Stück weit Zukunftsvisionen.

Doch wie viel werden die Betroffenen von den jetzt konkret angekündigten Reformschritten spüren? AOK-Chef Jürgen Graalmann mahnt: „Es darf nicht passieren, dass man trotz der mutigen Entscheidung einer Beitragssatzanhebung tiefe Enttäuschung verursacht.“ Es sei sportlich, mit den anvisierten zusätzlichen Mitteln alle Ziele erreichen zu wollen. „Ich rate der Politik dringend zu einem realistischen Erwartungsmanagement.“

Als Gröhe an den Aktivisten von „Pflege am Boden“ vorbeigegangen ist, geben sie ihren unbequemen Protestplatz auf. Sie hoffen darauf, dass endlich weitere Kollegen eingestellt werden. So kämen 70 Pflegebedürftige heute oft auf einen Pfleger. Die hohe Krankheitsquote in der Branche hätte die Auswirkung, dass Krankenpfleger ihre eigenen Kollegen pflegten. Initiator Michael Thomsen: „Es geht einfach nicht mehr.“