Gesundheitsexpertin Karin Maag zur Zukunft der Krankenhäuser: Bad Waldsee könnte ein Vorreiter sein

Es fehlt an Betten, Personal und Geld: Die Krankenhäuser stehen unter Druck, kleine Häuser wie in Bad Waldsee müssen schließen. Karin Maag, unparteiisches Mitglied im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), erklärt im Interview, welche Chancen mit einer Reform der Klinikfinanzierung verbunden sein könnten. Die frühere CDU-Politikerin war auf Einladung des Abgeordneten Axel Müller (CDU) in Ravensburg zu Gast.

Frau Maag, Sie sind gebürtige Stuttgarterin und arbeiten seit Jahren in Berlin. Wenn Sie auf die Krankenhauslandschaft in Baden-Württemberg schauen: Wie gut steht das Land da?

Baden-Württemberg steht im Vergleich zu anderen Bundesländern ordentlich da. In Niedersachsen beispielsweise, auch ein Flächenland, haben 30 Prozent der 170 Krankenhäuser weniger als 100 Betten. Diese kleinen Kliniken haben noch viel vor sich. Hier im Südwesten wurde die Strukturreform frühzeitig angegangen. Das ist umso bedeutsamer, weil es ja keine einfache Entscheidung ist, ein Krankenhaus zu schließen. Das führt vor Ort immer zu Diskussionen.

Warum wird es dann gemacht?

Das eine ist die Wirtschaftlichkeit. Besonders kleine Kliniken rechnen sich – zumindest nach der derzeitigen Krankenhausfinanzierung – einfach nicht. Für mich noch wichtiger ist allerdings die Frage der Qualität und deren Sicherstellung. Hier haben spezialisierte und größere Krankenhäuser in der Regel einen Vorteil, wenn es um anspruchsvollere Behandlungen geht – das betrifft sowohl die Expertise des Personals als auch die Ausstattung. Dennoch darf sich niemand an seinem Wohnort abgehängt fühlen, auch in der Fläche braucht es eine gute Gesundheitsversorgung.

Ein Streitpunkt im ländlichen Raum ist die Frage, wie weit der Weg zum nächsten Krankenhaus sein darf. Wie viel Minuten sind für Sie zumutbar?

Außer für Notfallstrukturen kann man das schwer generell in Minuten regeln. Denn bei der Wahl eines Krankenhauses spielen zumeist verschiedene Faktoren eine Rolle. Beim Gemeinsamen Bundesausschuss legen wir Mindestmengen für komplexe planbare Operationen fest, also Fallzahlen, die jährlich erreicht werden müssen und damit eine gewisse Routine erwarten lassen. Das führt dazu, dass vielleicht das nächstgelegene Krankenhaus diese Operation nicht mehr anbieten darf. Deshalb prüfen wir aber auch, wie sich die Wege für Patientinnen verändern, wenn wir, wie jetzt bei Brustkrebsoperationen, diese Mindestmenge erhöhen. Nehmen wir an, dabei kommt ein Durchschnittswert von einer vier Minuten längeren Fahrtzeit heraus. Dieser Durchschnittswert wird beispielsweise im Schwarzwald gegebenenfalls überschritten werden, aber in einer städtischen Region wird es eventuell gar keine längeren Fahrtzeiten geben. Deshalb gibt es für die Bundesländer in Abstimmung mit den Krankenkassen die Möglichkeit, Ausnahmeregelungen für Krankenhäuser zu erteilen, die die Mindestmenge nicht erreichen, aber weiter gebraucht werden. Das muss vor Ort geregelt werden, alles andere wäre nicht sinnvoll.

In Bad Waldsee soll das Krankenhaus schließen und stattdessen ein ambulantes Medizinisches Versorgungszentrum entstehen. Stellen Sie sich so die wohnortnahe Basisversorgung der Zukunft vor?

Das ist zumindest ein gangbarer Weg. Denn wir brauchen eine wohnortnahe Basisversorgung – beispielsweise für kleinere Operationen. Das ist sozusagen die Versorgungsstufe eins. Darüber hinaus muss es größere regionale Versorgungseinheiten geben. „Normale Krankenhäuser“, wie wir sie kennen. Die dritte Stufe sind dann die Universitätskliniken, die ihren besonderen Versorgungsauftrag haben.

Das klingt so, als könnten Sie den Reformvorhaben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach zur Krankenhausfinanzierung einiges abgewinnen?

Was die Kommission erarbeitet hat, ist ein guter Entwurf. Das garantiert aber keineswegs, dass er auch umgesetzt wird. Die Krankenhausplanung verantworten die Länder. Und die fühlen sich bislang nicht mitgenommen. Dazu kommen viele offene Fragen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will ja nicht nur drei Versorgungsstufen einführen, sondern den Kliniken auch Leistungsgruppen zuweisen. Aber wer legt beispielsweise fest, welche Apparate und wie viel Personal ein Krankenhaus, das für eine Leistungsgruppe einen Versorgungsauftrag hat, vorhalten muss? Wer kontrolliert das? Und wie oft? Bis diese Fragen beantwortet sind, ist es noch ein weiter Weg.

Lauterbach spricht von fünf Jahren bis zur Umsetzung der Reform. Ist das realistisch?

Nein. Die theoretischen Vorarbeiten sind in fünf Jahren zu schaffen, aber dann bräuchte es auf jeden Fall auch Testphasen, um zu prüfen, ob es funktioniert. Wenn die Länder nicht mitziehen, hat der Bundesgesundheitsminister ohnehin kaum eine Chance, seine Vorstellungen umzusetzen.

Würde das Lauterbach-Modell die Schließung von Krankenhäusern wie in Bad Waldsee überflüssig machen?

Ein 80-Betten-Krankenhaus wird auch künftig nicht funktionieren. Aber wenn aus so kleinen Häusern medizinische Versorgungszentren werden, in denen unkomplizierte Operationen gemacht werden können, haben sie eine Zukunft. Bad Waldsee könnte da ein Vorreiter sein.

Der Gesundheitsminister erwartet sich von der Reform mehr Qualität und weniger Quantität in der stationären medizinischen Versorgung. Zurecht?

Das ist eine große Chance, die in diesem Konzept steckt. Gerade das Thema Leistungsgruppen hat unfassbar viel mit Qualität zu tun. Die Krankenhäuser könnten sich noch mehr spezialisieren, beispielsweise auf Herzoperationen oder die Versorgung von Schlaganfällen. Die Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind bereits dabei, solche Strukturen einzuführen. Das hat Potenzial.

Von Krankenhausbetreibern, aber auch von Ärzten und Pflegern wird häufig über die überbordende Bürokratie im Gesundheitswesen geklagt. Das geht auch den Gemeinsamen Bundesausschuss an. Gibt es Handlungsbedarf?

Ja. Wir haben im Bereich des Dokumentierens erkannt, dass da in den vergangenen Jahren zu viel verlangt wurde – gerade in der datengestützten Qualitätssicherung. Bei der Behandlung von Herzerkrankungen beispielsweise sind 120 Qualitätsparameter hinterlegt. Das ist absurd. Solche Vorgaben bedeuten für das Personal in den Kliniken einen viel zu hohen Zeitaufwand. Deshalb wollen wir im G-BA neue Wege gehen, die den Dokumentationsaufwand verringern.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft moniert, dass die Finanznöte der Kliniken mit der geplanten Reform nicht angegangen würden. Sind die Krankenhäuser tatsächlich so unterfinanziert – oder wird das Geld für das Falsche eingesetzt?

Die ausreichende Finanzierung der Kliniken ist vor allem in den Bundesländern ein Problem, die vergleichsweise hohe Personalkosten haben – wie hier im Südwesten. Dazu muss man wissen: Die gesetzlichen Krankenkassen kommen zwar für die Betriebskosten der Krankenhäuser auf, die Länder müssten aber die Investitionskosten finanzieren. Doch das funktioniert nicht überall gleich gut – mit dem Ergebnis, dass den Krankenhäusern unterm Strich jährlich drei Milliarden Euro fehlen.

Also ist das Geld doch schlecht verteilt?

Mit der Umstellung auf das Fallpauschalensystem hat man zwar die überlangen Liegezeiten in den Kliniken in den Griff bekommen, denn die brachten bis dahin Geld. Aber es sind stattdessen leider andere Fehlanreize geschaffen worden. Eine Knieoperation beispielsweise bringt mehr Geld als eine konservative Behandlung, die vielleicht sinnvoller wäre. Zudem versuchen die Kliniken, möglichst viele Patientinnen und Patienten zu behandeln. Das ist leider auch ein Weg, um zum Beispiel fehlende Investitionskosten zu ersetzen. Auch für das Vorhalten von Betten und Personal gibt es zu wenig Geld – unter anderem daraus resultiert ja auch der Notstand bei den Kinderkliniken. Diese Vorhaltekosten müssten übernommen werden, um für Infektionswellen, wie wir sie jetzt erleben, gerüstet zu sein.

Viele Pflegerinnen und Pfleger haben diesem System bereits den Rücken gekehrt. Würde sich das ändern, wenn es wieder mehr um Medizin und weniger um Fallzahlen in Krankenhäusern ginge?

Wertschätzung für Pflegekräfte muss sich in guten Arbeitsbedingungen und in einer angemessenen Bezahlung ausdrücken, ansonsten gehen noch mehr aus dem Beruf. Wir können auch immer weniger junge Menschen motivieren, diesen anspruchsvollen Beruf zu ergreifen. Künftig müssen alle gesetzlichen Änderungen die Auswirkungen auf das Personal beachten. Wenn es uns nicht gelingt, die jungen Leute, die jetzt eine Ausbildung zur Pflegefachkraft anfangen, in diesem Beruf zu halten, haben wir ein dickes Problem. Der Fachkräftemangel ist schon jetzt enorm.