Gesundheitsökonom Axel Olaf Kern: „Alles hängt davon ab, wie viele Betten verfügbar sind“

Feuerwehr und Polizei sind derzeit mit einem Brand in einem Lindauer Mehrfamilienhaus beschäftigt. Wie es in einer Erstmeldung der Polizei heißt, steht in Reutin ein Balkon in Flammen. Mittlerweile hat sich das Feuer offenbar bis ins Dachgeschoss des Hauses ausgebreitet. Polizei, Rettungskräfte und die Wehren mehrerer Lindauer Wachen sind vor Ort und derzeit damit beschäftigt, alle Bewohner aus dem Haus zu holen. Schwaebische.de aktualisiert den Text im Laufe des Tages.