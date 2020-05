Gerhard Schröder: „Die Bundesregierung hat gerade noch die Kurve gekriegt“

In Sachen Corona-Hilfen mache die Bundesregierung das meiste richtig, sagt Gerhard Schröder. Ulrich Becker und Gunther Hartwig haben mit dem Altkanzler aber nicht nur über Politik in der Coronavirus-Krise, sondern auch über seine Russlandkontakte und die SPD-Kanzlerkandidatur gesprochen.

Herr Bundeskanzler, Sie leben abwechselnd in Hannover und Berlin, gelegentlich sind Sie mit Ihrer Frau auch in Seoul. Wie schwer ist es Ihnen in den letzten Monaten gefallen, zu Hause zu bleiben?

Die internationale Arbeit ruht. Sitzungen von Aufsichtsräten finden als Videokonferenzen statt. Nach Korea können wir derzeit nicht, weil das mit langer Quarantäne verbunden wäre. Ansonsten liest man die Bücher, für die man nie Zeit gefunden hat, und hält sich fit. Ich bin in meiner Wohnung, was das angeht, inzwischen autark: Rudermaschine, Fahrrad, Hanteln – alles vorhanden.

Seit Kurzem darf man ja auch draußen wieder Sport treiben …

Ja, wir spielen viel Golf, das ist ein toller Sport. Bei einer Neun-Loch-Runde läuft man mindestens fünf Kilometer plus Bällesuchen, das ist bei Anfängern wie mir immer noch ein Thema (lacht).

Obwohl Sie zur Risikogruppe gehören.

Zur Risikogruppe gehört man ja nicht nur wegen seines Alters, da müssen schon Vorerkrankungen dazukommen. Und da ist bei mir Gott sei Dank nichts in Sicht. Meine Frau und ich haben uns sehr frühzeitig Maskenpflicht auferlegt, als die in Niedersachsen noch gar nicht galt.

War der strikte Lockdown, den Bund, Länder und Kommunen verhängt haben, denn richtig oder überzogen?

Ich war erst skeptisch wegen des föderalen Systems in Deutschland, aber alles in allem hat die Bundesregierung das richtig gemacht. Dass in Regionen, die nicht so stark von dem Virus betroffen sind, die Lockerung eher beginnt, halte ich für vertretbar. Es gibt wenige Länder – Südkorea gehört sicher dazu -, die das so gut hingekriegt haben wie Deutschland.

War das nur Geschick oder auch Glück?

Es lag nicht zuletzt am deutschen Gesundheitssystem, insbesondere an den Beschäftigten dort, aber auch an der Infrastruktur, die teuer ist, aber eben auch sehr gut. Diejenigen, die unsere Gesundheitsversorgung wegen zu hoher Kosten kritisiert haben, sollten noch einmal nachdenken. Es zeigt sich, dass dieses System nicht nur leistungsfähig ist, sondern auch Menschen, die nicht über große finanzielle Möglichkeiten verfügen, eine optimale Behandlung ermöglicht.

Macht es Ihnen Sorge, dass unter den Ländern jetzt doch ein Wettlauf um die weitestgehende Lockerung entbrannt ist?

Ich war ja auch mal Ministerpräsident, deshalb kann ich diese Profilierungsversuche gut nachvollziehen. Allerdings sollte man die guten Ergebnisse bei der Bekämpfung der Pandemie jetzt nicht leichtfertig verspielen.

Wie geht man denn mit diesem teilweise abstrusen Protest auf der Straße gegen die Corona-Politik um?

Die Vernünftigen müssen denen sagen: Wir nehmen euer Geschrei zur Kenntnis, aber nicht ernst.

Also keine Gefahr für die Demokratie?

So weit sind wir wirklich nicht. Wir neigen ja häufig dazu, solche Erscheinungen gleich zu dramatisieren, aber ich rate da zu mehr Gelassenheit. Deutschland ist, 75 Jahre nach Kriegsende, eine erwachsene Demokratie.

Die Hilfsgelder für Wirtschaft, Arbeitnehmer und Kultur reißen Riesenlöcher in die staatlichen Haushalte. Ist die massive Verschuldung das richtige Konzept?

Da macht die Bundesregierung das meiste richtig. Sie hat gerade noch die Kurve gekriegt, von der Verteidigung der schwarzen Null in dieser Situation abzusehen und das Ruder herumzuwerfen. Das ist das Verdienst von Olaf Scholz. Er hat die Bazooka, also die Bereitstellung von sehr viel Haushaltsmitteln, im richtigen Moment in Stellung gebracht. Man darf jetzt allerdings nicht nur im nationalen Maßstab denken.

Sie würden auch den betroffenen europäischen Nachbarn großzügig helfen?

Ganz eindeutig ja. Deutschland muss Italien, Spanien, partiell auch Frankreich unterstützen, und zwar nicht allein mit Krediten, sondern mit direkten Zuschüssen, wie es Paris und Berlin vorgeschlagen haben. Ohne eine enge Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich lässt sich die EU nicht führen. Wenn es dann in Österreich oder Dänemark daran Kritik gibt, muss man damit leben.

Beim Konjunkturprogramm für die deutsche Industrie sind die Wirtschaftsweisen, anders als Sie, strikt gegen eine Autokaufprämie.

Die Professoren sehen das sehr theoretisch. In Niedersachsen galt schon immer: Wenn VW hustet, ist Niedersachsen krank. Ich habe als niedersächsischer Ministerpräsident zusammen mit Erwin Teufel und Edmund Stoiber vor 25 Jahren den ersten Autogipfel veranstaltet und sehe jetzt mit Interesse, dass CSU-Chef Söder aus Bayern und der Grüne Kretschmann aus Baden-Württemberg mit Stephan Weil in gleicher Weise über die Förderung der Automobilindustrie nachgedacht haben. Die Prämie wäre richtig. Ob sie tatsächlich kommt, vermag ich nicht zu beurteilen.

Die SPD-Minister in der Großen Koalition machen in der Krise nach allgemeinem Urteil einen mehr als ordentlichen Job. Weshalb profitiert aber bloß die Union in Umfragen?

Das ist eine alte Erfahrung, die man in Bundes- oder Landesregierungen machen muss, wenn man Juniorpartner ist. Hinzu kommt aber bei der SPD die ein oder andere Diskussion in der Vergangenheit, die man nicht den Ministern ankreiden kann.

Zum Beispiel?

Die SPD hat eine Debatte über die Beendigung der Koalition vor Ablauf der Wahlperiode geführt, das war nicht klug.

Stichwort Fehler der Partei: Sie haben sich über die Ex-Parteivorsitzende Andrea Nahles nicht sehr freundlich geäußert, aber mit der neuen Führung mit Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans und Kevin Kühnert können Sie doch auch nicht glücklich sein …

(lacht) Glück findet man in anderen Lebensbereichen als der Politik. Nein, im Ernst: Die beiden neuen Vorsitzenden verdienen eine faire Chance.

Aber Olaf Scholz ist Ihr erklärter Favorit für die Kanzlerkandidatur?

Natürlich gehört er zum Kreis möglicher Kandidaten. Vielleicht ist es in der gegenwärtigen Lage am besten, wenn sich die Parteiführung zusammensetzt und sagt: Wir machen das als Team. Aber dass einer die Führung übernehmen muss, der besonders herausgestellt wird, liegt auf der Hand. Wer das ist, sollen die zusammen mit dem Parteivorstand unter sich ausmachen, und alle anderen sollten sich da raushalten.

Und wann muss das passieren?

Das sollte man bald machen, im Herbst, und auch keine Angst vor den Medien haben, die das zerreden könnten. Wer Kritik scheut, sollte sich nicht um Ämter bemühen.

Im Wahlkampf 2021 wird es vor allem um die Lasten der Corona-Krise gehen. Olaf Scholz scheint über eine Reichensteuer und die Wiedereinführung der Vermögensteuer nachzudenken. Wäre das der richtige Weg?

Eine Diskussion über Steuererhöhungen ist in der jetzigen Situation unnötig. Wir müssen uns darum kümmern, industrielle Strukturen zu erhalten und weiterzuentwickeln, zugleich den Dienstleistungssektor zu stärken, Gastronomie, Kultur, Gesundheit und Pflege. Denen hilft man nicht durch Steuererhöhungen. Jede Debatte darüber löst immer auch Besorgnisse bei denen aus, die man eigentlich gar nicht im Blick hat, also bei ganz normalen Arbeitnehmern und Angestellten.

Haben Sie eigentlich regelmäßig Kontakt zu Wladimir Putin?

Persönliche Kontakte gehen im Moment nicht. Meine Frau und ich wollten eigentlich zur Feier zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren nach Moskau fahren, aber die ist bekanntlich verschoben worden.

Wie reden Sie denn als jemand, der heute noch für sein entschiedenes Nein zum Irak-Krieg gerühmt wird, mit einem Mann, der sich am Krieg in Syrien beteiligt?

Die Diskussionen, die ich mit Wladimir Putin führe, leben davon, dass darüber nicht geredet wird. Wenn Sie befreundet bleiben wollen mit jemandem, der an der Spitze eines großen Landes Weltpolitik macht, ist Vertraulichkeit entscheidend.

Als Vermittler wollen Sie nicht auftreten?

Ehemalige Politiker können in so schwerwiegenden Konflikten nicht vermitteln – außer vielleicht frühere US-Präsidenten. Deutsche Bundeskanzler sind wichtig im Kreis der Führenden dieser Welt, aber Deutschland ist eine Mittelmacht. Als ehemaliger Bundeskanzler würde ich mich überheben, mich für eine solche Rolle auch nur ins Gespräch zu bringen.

In den USA wird im November ein neuer Präsident gewählt. Rechnen Sie mit einer zweiten Amtszeit von Donald Trump – und welche Folgen für die internationale Politik hätte das?

Bedauerlicherweise muss man wohl damit rechnen. Übrigens glaube ich nicht, dass der Wechsel zu einem anderen Präsidenten die amerikanische Gesellschaft grundlegend verändern würde. Vielmehr hat sich in der amerikanischen Gesellschaft etwas verschoben, und da ist Trump nur die besonders eigenartige Spitze des Eisbergs. Er hat eine gute Chance auf Wiederwahl, was auch deshalb sehr unangenehm ist, weil sein Führungsstil nicht zum Vorbild taugt, um es mal diplomatisch auszudrücken.

War es gerade jetzt klug von Ihrem Genossen Rolf Mützenich, den Abzug der US-Atomraketen aus Deutschland zu fordern?

Rolf Mützenich hat eine Position beschrieben, die ich teile. Auch ich sehe keine Bedrohung Deutschlands oder Europas durch Russland, wie es sie bei der Stationierung der Raketen vor vielen Jahrzehnten noch gab.

Sie sind der einzige noch lebende Altkanzler der Republik, vielleicht kommt im September Frau Merkel dazu. Können Sie ihr Tipps fürs Politrentnerdasein geben?

Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich mische mich nicht mit Empfehlungen ein, das wäre mir zu privat.

Sie haben zum Legendenschatz der deutschen Politik viel beigetragen: „Ich will hier rein“, „Brioni-Kanzler“, „Bring mir mal 'ne Flasche Bier“. Können unverwechselbare Typen wie Sie heute noch politische Karriere machen?

Gute Frage. Wir müssen aufpassen, dass in die politische Führung unseres Landes nicht nur Leute kommen, die schon mit der Akten- oder Handtasche auf die Welt gekommen sind, die zu stromlinienförmig sind ...

Also Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal?

Das ist eine treffende Formulierung, wer immer sie erfunden hat. Ich glaube, dass diejenigen, die auch mal Dinge tun, die nicht Mainstream sind, wieder ihre Chance kriegen sollten. Politische Führung kann man auf zweierlei Weise ausüben. Ich habe versucht – beim Nein zum Irak-Krieg, bei der Agenda 2010 –, die Richtung vorzugeben. Man kann aber, wie Frau Merkel, auch so vorgehen, dass man sich anschaut, wohin sich die Mehrheit bewegt, und wenn man diese Richtung gut findet, setzt man sich an die Spitze der Bewegung. Welche Art die bessere ist, lässt sich nicht sagen, erfolglos war Frau Merkel nachweislich nicht. Aber vielleicht gibt es nach einer Phase der abwartenden Führung jetzt wieder eine Sehnsucht nach jemandem, der vorangeht.