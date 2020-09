Genpflanzen-Kritiker begeistert: Veränderter Raps ist jetzt nachweisbar

Im Streit um den Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen ist dies eine Art Gretchenfrage: Lassen sich neu gezüchtete oder durch neue Genom-Editierung verändere Pflanzen überhaupt unterscheiden?

Befürworter der neuen Methoden verneinten diese Antwort bislang oft und sahen damit auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs kritisch, demzufolge genveränderte Organismen in der Europäischen Union (EU) nur unter strengen Auflagen genutzt werden dürfen. Denn das fast vollständige Verbot der Anpflanzung genetisch bearbeiteter Sorten hierzulande ist schwer begründbar, wenn Importe derselben Pflanzen aus anderen Ländern nicht erkennbar wären.

Insofern könnte das, was mehrere „Ohne-Gentechnik“-Verbände und Nichtregierungsorganisationen zusammen mit dem österreichischen Einzelhändler Spar in der Nacht zum Montag, 7. September, offiziell vorstellten, die Debatte neu anheizen. Demnach gibt es nun einen Test, mit dem eine genetisch verbesserte Nutzpflanze zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. Es handelt sich dabei um SU Canola („Falco“), einen herbizid-toleranten Raps, der von der US-Firma Cibus entwickelt wurde und in den USA und Kanada in großem Stil angebaut wird. In der EU ist SU Canola verboten.

Der Raps gilt zusammen mit einer Sojabohne als eine von bislang nur zwei Nutzpflanzen auf dem Weltmarkt, die mit „neuer Gentechnik“ entwickelt worden sind. Nach Angabe der Verbände ist der Test ein Quantensprung, handele es sich ja um das „weltweit erste frei zugängliche Open-Source-Nachweisverfahren für Pflanzen aus neuer Gentechnik“. Der Test soll dabei die Cibus-Entwicklung von anderen Rapssorten unterscheiden können. Damit könne der Rapsimporteur EU die Pflanze aufspüren und verhindern, dass sie hierzulande illegal in Nahrungs- und Futtermittelketten gerate. Und nicht nur das: der von einem US-Forscherteam entwickelte Test beweise, dass Genpflanzen generell erkannt werden könne. Das eröffne auch anderen Testern wie Imkern oder Händlern neue Möglichkeiten, das Versprechen gentechnikfreier Produkte zu untermauern.

Alexander Hissting, Geschäftsführer des Verbandes Lebensmittel ohne Gentechnik, der auch das „Ohne Gentechnik“-Siegel vergibt“, ist begeistert. „Die neue Nachweismethode ist ein Meilenstein für den Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern, Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft in der EU“, erklärte er. Hissting sieht im neuen Angebot auch ein Versagen der eigentlich Zuständigen: „Wir haben diesen Test entwickelt, weil die Behörden es versäumt haben“, sagte er.

Seit Jahren gibt es heftige Debatten um den Einsatz von Gentechnik in Nutzpflanzen. Befürworter sehen in der Technik große Chancen, Hunger und Mangel in der Welt zu beenden. Kritiker fürchten, dass in die Umwelt geratene Erbgut-Veränderungen in den Pflanzen unabsehbare Folgen für Mensch und Natur haben können.