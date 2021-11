Geniestreich „The Länd“

Aus gegebenem Anlass wollen wir uns an dieser Stelle ein wenig mit der jüngsten Werbekampagne Baden-Württembergs beschäftigen. Sie hört auf den Namen: „The Länd“. Das klingt zunächst sehr schlicht, aber die Genialität erschließt sich sofort, wenn man die beiden Worte mehrfach auf der Zunge zergehen lässt. Also: The Länd, The Länd, The Länd, The Länd, The Länd, The Länd, The Länd. Das ist Musik pur. Wen beim Sprechen das vertrackte Ti-Eitsch stört, der darf auch gerne Se Länd sagen, man weiß ja, was gemeint ist.

Im Übrigen ist diese Werbekampagne wunderbar ausbaufähig. Denkbar ist selbstverständlich auch die Variante Se Ländle oder Se Südschieneländ. Und wer es sich leisten kann, der fährt mit Se Ländrover vom Underländ ins Oberländ und verzehrt dort eine Portion von Se Tschies-Spätzle oder Se Saurekuttelsupp. Das Schwäbische ist Se Släng of Se Länd, und Hochdeutsch braucht kein pig mehr.

Se Ländesvater Kretschmann hat jetzt nur noch ein wenig homework zu absolvieren. Er sollte das verstaubte „Made in Germany“ entsorgen und der Wirtschaft of Se Länd empfehlen, mit dem Slogan „Made by se Cleverles of Se Länd“ auf Werbetour zu gehen. Umsatz-Jumper dürften garantiert sein.

Ein uns persönlich bekannter Oberstudienrat a. D. hat humorlos reagiert. Ausgemachter Blödsinn sei das Ganze, vermutlich sei ein Eimer Most bei der Erfindung Pate gestanden. Immer, wenn er irgendwo ein Schild mit „The Länd“ sehe, überfalle ihn die Assoziation: „Achtung, hier wohnen die Deppen Deutschlands“. (vp)