Gemeinsam durch unruhige Zeiten

Wenn die stille Zeit vorbei ist, dann wird es auch wieder ruhiger.“ Das hat der große Münchner Komiker Karl Valentin vor vielen Jahren aufgeschrieben. Schön wär´s. Aber es steht für die Zeit nach diesem Weihnachten 2022 zu befürchten, dass Spannungen, Unruhe und Aufgeregtheiten uns zu bald wieder beschäftigen werden. Dabei tun uns inmitten der viel zitierten Zeitenwende pragmatische Gelassenheit und konstruktive Lösungsorientierung mehr denn je gut.

Zeitenwende. Man muss sich dieses etwas sperrige Wort des Jahres nicht zu eigen machen. Was es meint, erleben wir aber alle in ganz unterschiedlichen Bereichen am eigenen Leib: Jahre-, jahrzehntelang für selbstverständlich erachtete Gewissheiten sind ins Wanken geraten. Krieg, Inflation, Energiekrise, Klimastreit, gerissene Lieferketten, Medikamentenknappheit – wir mussten zuletzt den neuen Begriff der multiplen Krise lernen.

Neu ist leider auch, dass die gesellschaftlichen und politischen Debatten zu oft von jenen – gleich welcher Gesinnung – dominiert werden, die im Angesicht von Problemen lieber nach Schuldigen suchen als nach Lösungen. Vor allem in den angeblich sozialen Medien stehen sich die Lager unversöhnlich gegenüber, schwingen jede zur Verfügung stehende ideologische Keule gegen den jeweils erklärten Feind. Kompromissbereitschaft? Lösungsorientierung? Fehlanzeige.

Das wahre Leben zeichnet gerade in unserer Region ein differenzierteres Bild. Hier gibt es auch Sorgen, Unzufriedenheit und Schwierigkeiten. Hier gibt es aber auch den Willen, diesen Problemen konstruktiv zu begegnen. Hier gibt es Familien und Freundeskreise, die einander nach Kräften unterstützen. Hier gibt es Unternehmen, die sich innovativ und mutig in der Krise behaupten. Hier gibt es Ehrenamtliche, die sich für Notleidende engagieren. All diese Menschen leben den Entscheidern und Wortführern in Politik und Gesellschaft vor, wie man am besten durch diese unruhigen Zeiten kommt: pragmatisch und gelassen, konstruktiv und gemeinsam.

Die „Schwäbische Zeitung“ wünscht Ihnen ein frohes Fest!