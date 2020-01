Gelände der US-Botschaft in Bagdad von Rakete getroffen

Von Schwäbische Zeitung

Beim Trocknen einer Matratze geriet am Samstagnachmittag eine Wohnung in der Uferstraße in Ravensburg komplett in Brand.

Nachdem die 78-jährige Wohnungsmieterin ihre Matratze gewaschen hatte, wollte sie diese nach Angaben der Polizei mit eines Föhns trocknen. Währenddessen sei die Frau allerdings in die Küche gegangen und habe den eingeschalteten Föhn auf die Matratze liegen gelassen. Dadurch habe sich die Matratze durch die Hitzeentwicklung entzündet.