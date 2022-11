Gegen den Klimawandel: Moore sollen wieder nass werden

Jahrtausende lang haben sie Landschaften geprägt in Deutschland, vor allem im Alpenvorland und in der Norddeutschen Tiefebene. Doch in den vergangenen drei Jahrhunderten wurde den Mooren sozusagen das Wasser abgelassen, um die Flächen für Land- und Forstwirtschaft nutzbar zu machen.

Die Folge dieser Praxis: Die trockengelegten Moore setzen permanent Treibhausgase frei. Diesen Prozess will die Bundesregierung in den kommenden Jahren mit einer „nationalen Moorschutzstrategie“ verlangsamen. Ziel ist es, möglichst viele Flächen wiederzuvernässen, um bis 2030 die jährlichen Treibhausgasemissionen aus Mooren um mindestens fünf Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente zu senken.

Moore für den Klimaschutz

Wie wichtig Moore für den Klimaschutz sind, zeigen diese Zahlen: Nur fünf Prozent der gesamten Landesfläche in Deutschland sind Moorgebiete (1,8 Millionen Hektar). In diesen Böden sind allerdings ebenso viel Kohlenstoff gespeichert wie in den deutschen Wäldern.

Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings auch: Entwässerte Feuchtgebiete setzen eine Menge Treibhausgase frei, etwa 53 Millionen Tonnen pro Jahr, das sind 7,5 Prozent der gesamten deutschen Treibhausgasemissionen. Doch der Weg zurück zum Naturzustand ist kein leichter, weil viele Flächen von Bauern bewirtschaftet werden. Mehr als 90 Prozent der Moore in Deutschland wurden in den vergangenen Jahrhunderten entwässert.

Moore als Lebensraum für Tier- und Pflanzenwelt

Wissenschaftler weisen seit Langem darauf hin, wie wichtig Moore nicht nur als Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten sind, sondern eben auch als Langzeitspeicher für Kohlenstoff. Doch das funktioniert eben nur, solange sie mit Wasser bedeckt sind.

Ist dies nicht mehr der Fall, zersetzt sich pro Jahr in etwa ein Zentimeter Torf. Kommt der darin vorhandene Kohlenstoff mit Sauerstoff in Kontakt, entstehen Treibhausgase. Um als Moor durchzugehen, muss die Torfschicht mindestens 30 bis 40 Zentimeter tief sein, in den meisten Mooren sind zwischen einem und zehn Metern entstanden.

Neue Moorschutzstrategie des Bundes

Auch die Idee einer nationalen Moorschutzstrategie ist nicht neu, nur gelang es der vorherigen Bundesregierung nicht, sich darauf zu verständigen. Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) brachte das Vorhaben nun am Mittwoch durchs Kabinett. Nur wenn die Kohlenstoffspeicher in den Moorböden erhalten würden, könne es in Deutschland gelingen, „bis 2045 treibhausgasneutral zu leben und zu wirtschaften“, teilte das Umweltministerium mit.

Die Ampel-Koalition setzt dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit den Landwirten. Geplant ist unter anderem, die Wiedervernässung von Mooren finanziell zu unterstützen und alternative Bewirtschaftungsformen zu fördern. Wie die Anreize konkret ausgestaltet sein sollen, geht aus der Strategie allerdings nicht hervor.

Auch Photovoltaik-Anlagen sind aus Sicht der Bundesregierung eine Möglichkeit, die Renaturierung von Mooren finanziell lukrativ zu machen. Torfabbau soll gänzlich verboten werden in Deutschland. Die Bundesregierung werde sich dafür einsetzen, dass „in den Ländern keine neuen Anträge zum Torfabbau mehr genehmigt werden“, heißt es in dem Papier.

Neue Strategien für Bewirtschaftung

Schon jetzt gibt es Versuche in Deutschland, Moorgebiete so zu bewirtschaften, dass die Torfschicht erhalten bleibt. „Paludikultur“ nennt sich diese Form der nassen Nutzung. Dabei können beispielsweise Schilf, Seggen und Rohrkolben gepflanzt werden. Als Grünland für Milchvieh – wie sie jetzt oftmals genutzt werden – wären die Flächen dann aber perdu. Ob die Strategie der Bundesregierung aufgehen kann, hängt also stark von den Bauern hierzulande ab.

Die Landwirte seien durchaus bereit, mehr für den Moorschutz zu tun, teilte der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken, am Mittwoch mit. Voraussetzung sei allerdings, dass „die betriebe eine dauerhafte wirtschaftliche Perspektive und Planungssicherheit behalten“.

Und auch das ist ihm wichtig: Das Prinzip der Freiwilligkeit müsse „zum Maßstab aller Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie“ gemacht werden, so Krüsken. „Es wäre nicht akzeptabel, wenn landwirtschaftliche Betriebe durch Auflagen auf Raten aus der Nutzung von Moorböden gedrängt werden.“

Özdemir will Landwirte unterstützen

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) versucht, derartige Befürchtungen der Landwirte zu zerstreuen. „Beim Moorbodenschutz heißt es alle an Bord zu holen“, teilt er mit. „Für die Höfe muss es sich lohnen, klimafreundlich zu arbeiten.“ Sein Ministerium unterstütze die Betriebe auch finanziell dabei, auf klima- und artenvielfaltsfreundliche Bewirtschaftungsformen umzusteigen.

Dass Freiwilligkeit der Königsweg ist, um mehr Moor nass zu machen, bezweifeln allerdings Experten, die seit Jahren für dieses Vorhaben kämpfen. Einer von ihnen ist Jan Peters, Geschäftsführer der Michael Succow Stiftung in Greifswald. „Wenn die Bundesregierung die schon im Koalitionsvertrag getroffene Aussage ernst nimmt, dass Moorschutz im öffentlichen Interesse liegt, muss sie langfristig auch weiterführende rechtliche Mittel in Erwägung ziehen“, teilt Peters mit.

Auch die in der Strategie genannten Zielvorgaben gehen ihm nicht weit genug. Wenn durch Moorvernässung bis 2030 jährlich fünf Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente eingespart würden, wären das weniger als zehn Prozent des jetzigen Ausstoßes von 53 Millionen Tonnen, rechnet Peters vor. Die Gesamtwirtschaft müsse hingegen eine Reduktion von 65 Prozent schaffen, um die Klimaziele zu erreichen.