Gefahr von linksaußen

Die Zahl linksextremistischer Gewalttaten ist im Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent gestiegen. Das belegt der aktuelle Verfassungsschutzbericht. Union, SPD und Grüne sehen das Problem, haben aber verschiedene Antworten darauf.

Es gibt gute Gründe dafür, die Gefahr des Rechtsextremismus und islamistischen Terrorismus sehr ernst zu nehmen. Gründe, die sich auch in Zahlen ausdrücken: Das BKA zählt 574 islamistische Gefährder, 40 Prozent der rund 33 000 behördenbekannten Rechtsextremen werden als gewaltbereit eingestuft. Das linksextreme Personenpotenzial ist allerdings sogar noch einen Tick größer, und immer mehr Vertreter der Szene beschränken sich nicht mehr auf Sachbeschädigung. 1237 Gewaltdelikte zählte der Verfassungsschutz im vergangenen Jahr – ein Drittel mehr als im Jahr zuvor (921).

CDU für Abschreckung

Der Unionsfraktionsvize Thorsten Frei sagt dazu im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“: „Es ist in der Geschichte der Bundesrepublik ein singuläres Ereignis, dass die liberale Demokratie von drei Seiten gleichzeitig unter immer stärkeren Druck gerät: Rechtsextremismus, islamistischer Extremismus und Linksextremismus.“

Ute Vogt, innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, beobachtet besonders im Umfeld von rechtsextremen Demonstrationen und Gegen-Demonstrationen „einen Anstieg linksextremer Gewalttaten, der uns Sorgen bereitet“. Und der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz betont: „Die Tatsache, dass Rechtsextremismus und Antisemitismus weiterhin die größte Gefahr für die innere Sicherheit Deutschlands darstellen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Gewalttaten auch im linksextremistischen Kontext zuletzt deutlich zunahmen.“ Politische Einigkeit also in der Problembenennung. Doch was kann man dagegen tun?

Breit in der Öffentlichkeit diskutiert wird die Gefahr von links vor allem in Bezug auf bestimmte Großveranstaltungen: Demonstrationen und Gewaltexzesse am 1. Mai, gegen den G20-Gipfel in Hamburg 2017, im Leipziger Stadtteil Connewitz – oder der Rigaer Straße in Berlin, wo kürzlich bei einem Einsatz 62 Polizisten verletzt wurden. Die Aufzählung zeigt einen weiteren Faktor: Der Linksextremismus hat Hochburgen. „Die Szene konzentriert sich auf wenige Großstädte, das Altersspektrum ist dominiert von sehr jungen Menschen“, sagt Ute Vogt (SPD). Sie glaubt: das Demokratie-Fördergesetz, das die Unionsfraktion im Bundestag ncht mittrug, hätte auch gegen Linksextremismus geholfen. Schließlich sei es Ziel des Gesetzes zu ermöglichen, dass Menschen Kompetenzen zur gewaltfreien Auseinandersetzung entwickelten.

Die Union setzt dagegen anderswo an – bei härteren Strafen zur Abschreckung möglicher Täter. Linksextremisten haben laut Sicherheitspolitiker Frei ein klar definiertes Feindbild: den Staat. „Ihre Gewalt richtet sich oft gegen dessen Repräsentanten, in vielen Fällen Polizisten“, sagt der CDU-Mann aus dem Schwarzwald. „Tätliche Angriffe auf sie sollten wir härter bestrafen.“ Das gelte insbesondere dann, wenn die Beamten in einen Hinterhalt gelockt werden.

SPD gegen höhere Strafen

Das sieht die SPD anders. Wichtiger sei es zu fragen: Wie komme es dazu, dass junge Menschen auf einmal eine Aversion gegen die Polizei entwickeln? „Wir müssen zeigen“, sagt Vogt, „dass die Polizei ein Teil der Demokratie ist und diese schützt. Höhere Strafen nützen da wenig.“

Linksextremismus verbinden viele Menschen immer noch primär mit dem Deutschen Herbst in den 1970er-Jahren. „Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein, das ist kein Mensch. Natürlich kann geschossen werden.“ Mit diesen Zeilen rief Ulrike Meinhof im Juni 1970 die mörderische Phase des RAF-Terrors aus.

Von solch einer Entmenschlichung des politischen Gegners im linksextremen Bereich kann derzeit noch nicht die Rede sein – größtenteils. Immerhin fünf versuchte Tötungsdelikte zählte der Verfassungsschutz im vergangenen Jahr. „Wir beobachten im Augenblick eine Radikalisierung, die sich zu terroristischen Strukturen verdichten könnte“, sagt CDU-Politiker Frei. „Das ist besorgniserregend.“

Im Kampf gegen den radikalen Islamismus hat sich das nach wissenschaftlichen Kriterien entwickelte Frühwarnsystem RADAR-iTE bewährt, mit dem die Gefahr von gewaltbereiten Islamisten analysiert wird; derzeit wird RADAR-rechts entwickelt (siehe Kasten rechts).

Frei findet, das seien sehr gute Instrumente, um strukturiert und einheitlich die Gefährlichkeit einer Person zu definieren. Dieses Instrument will der stellvertretende Fraktionsvorsitzende jetzt auch gegen den Linksextremismus einsetzen: „Ich bin dafür, dass wir RADAR-links entwickeln, um dort die gefährlichen Akteure frühzeitig erkennen und gezielt überwachen zu können.“

Die SPD-Innenpolitikerin Vogt ist da allerdings skeptisch: „RADAR wird nicht einfach so eingeschaltet.“ Das Frühwarnsystem für Linksextremismus zu entwickeln, sei ein riesiger Aufwand und teuer, da wissenschaftliche Forschungen vorangehen und alle Motivlagen systematisch aufgearbeitet werden müssten. Auch der Grüne von Notz teilt die Forderung aus der Union nicht, betont aber, die Entwicklung der Szene solle „ernsthaft wissenschaftlich analysiert“ werden.

Frühwarnsystem

Ist ein Extremist bereit, für seine Ideologie zu töten? Um diese Frage objektiv messbar zu machen, wurde das Frühwarnsystem RADAR-iTE entwickelt, anhand dessen das Bundeskriminalamt (BKA) seit 2017 islamistische Gefährder analysiert

Ausgeschrieben heißt das Ganze: „Regelbasierte Analyse potentiell destruktiver Täter zur Einschätzung des akuten Risikos – islamistischer Terrorismus“.

Entwickelt wurde das System zwei Jahre lang mit der Universität Konstanz.

Laut BKA werden auf der Grundlage einer standardisierten Fallaufbereitung mehrere Dutzend Risiko- und Schutzmerkmale einer Person beurteilt und sie anschließend einer Risikokategorie zugeordnet. Das soll helfen, dieknappen personellen Ressourcen in der Überwachung sinnvoll einzusetzen. Dazu greifen die Sachbearbeiter auf Informationen zurück, die sie schon haben oder legal erheben dürfen, betont das BKA. So fließt zum Beispiel ein, ob der Verdächtige nur mit einem Elternteil aufgewachsen ist, ob er psychische Probleme hat, als gewalttätig aufgefallen ist, arbeitslos ist oder Verbindungen zu Radikalen unterhält. Es gehe um beobachtbares Verhalten, nicht um Religiosität oder Gesinnung einer Person.

Alle Informationen werden in einen Analysebogen eingespeist. Am Ende steht dann die Angabe, ob das Gefahrenrisiko „moderat“ oder „hoch“ ist.

Die Behörden sind von dem Konzept so angetan, dass sie es auch auf die immer weiter zunehmende Gefahr durch den Rechtsextremismus erweitern wollen. Derzeit entwickelt das BKA in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Praktikern RADAR-rechts. Die grundsätzliche Funktionsweise lasse sich dabei gut übertragen, heißt es, allerdings muss das Konzept inhaltlich an die Methoden von Rechtsextremisten angepasst werden. Im ersten Halbjahr 2022 soll RADAR-rechts dann flächendeckend einsatzbereit sein. (dgu)