Gefährliche Zivilcourage

Für gewagte Thesen ist der Historiker Michael Wolffsohn bekannt. Der frühere Professor der Bundeswehruniversität München mag den Diskurs, will die Auseinandersetzung. Einer konstruktiven Konfrontation geht Wolffsohn ungern aus dem Weg.

Nun hat er die sehr lesenswerte Streit- und Denkschrift „Zivilcourage“ vorgestellt, die im Lande für einige Furore sorgt, unterstellt er doch darin dem demokratischen Staat, dass er seine Bürger im Stich lasse. Es sei ein Unding, Zivilcourage von den Bürgern einzufordern. Damit werde das Gewaltmonopol des Staates infrage gestellt, es werde zur Selbstjustiz aufgerufen und letztendlich brächten sich Menschen, die sich mutig Gewalttätern in den Weg stellten, in Lebensgefahr.

Der Staat habe nicht das Recht einen „Aufstand der Anständigen“ (Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder) zu verlangen, wenn er die Sicherheit der Menschen nicht gewährleisten könne. In Deutschland sei die Liste von zivilcouragierten Menschen lang, die das Einmischen für das Anständige mit ihrem Leben bezahlt haben.

Wolffsohn erinnert an die junge deutsch-türkische Studentin Tugce Alabayrak, die vor zwei Jahren dabei umkam, oder den Münchener Dominik Brunner, der auf einer S-Bahn-Station zusammengeschlagen wurde. „Bei genauem Hinsehen entpuppt sich der Aufruf zur Zivilcourage als geradezu lebensgefährdende Mogelpackung“, schreibt der Publizist. „Der bei uns in der Regel nicht bewehrte und bewaffnete, also wehrlose Bürger ist aufgerufen, Bürgerwehr zu spielen. Er soll für die innere Sicherheit sorgen, wo und wenn es der Staat nicht kann. Wo und wenn er es tut, wird der Nazivergleich bemüht.“

Wolffsohn möchte, dass sich der Staat auf die in den Augen des Autors wichtigste Dienstleistung besinnt, nämlich die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. „Nehmt nicht dem Kaiser ab, was des Kaisers ist, sondern verpflichtet den Staat zu dem, was des Staates ist: der Schutz seiner Bürger nach innen und außen.“

Vielleicht macht es sich Wolffsohn etwas zu leicht, denn schließlich bekennt auch er, dass selbst Staaten wie Israel keine absolute Sicherheit gewährleisten können. Er fordert mehr Polizei, obgleich er der Meinung ist, dass selbst hochorganisierte, effiziente staatliche Dienste präventiv und reaktiv versagen können oder es sogar tun. Die Beschreibung der Wirklichkeit ist Wolffsohn-gemäß nüchtern wissenschaftlich. Wie aber mehr Sicherheit für die Bürger organisiert werden kann, bleibt letztendlich unklar..

Michael Wolffsohn: Zivilcourage. 7,90 Euro, dtv Sachbuch, 96 Seiten, 2. Auflage 2016

Am Montag, den 19. September 2016, veranstaltet die „Schwäbische Zeitung“ eine Lesung und Diskussion mit Michael Wolffsohn zum Thema „Zivilcourage“. Die Veranstaltung beginnt um 19Uhr im Medienhaus Ravensburg, Karlstraße 16. Der Eintritt ist frei.