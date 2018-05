Gedenkveranstaltung in Solingen als positives Zeichen

Die Kraft dieser Frau ist beeindruckend: Mevlüde Genc, Hinterbliebene von Opfern eines tödlichen Angriffs aus rassistischen Motiven, hat erneut eindringlich zu einem versöhnlichen Miteinander aufgerufen. Die Bundesverdienstkreuzträgerin mit dem Kopftuch, die sowohl Deutschland als auch die Türkei als ihre Heimat bezeichnet, strahlt menschliche Wärme aus. Sie lässt die Frage, ob „der“ Islam zu Deutschland gehöre, sehr abstrakt wirken. Mevlüde Genc gehört zu Deutschland.

Die Rede der 75-Jährigen war der emotionale Höhepunkt eines Gedenkens, bei dem auch die Politiker den richtigen Ton getroffen haben. Das wiederum war nicht unbedingt zu erwarten. Doch auch der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu, über dessen Auftritt im Vorfeld heftig gestritten worden war, fand verbindende Worte und verzichtete auf verkappten Wahlkampf. Die Verstimmungen im deutsch-türkischen Verhältnis werden damit nicht behoben sein, doch an einem solchen Tag wie an diesem Dienstag sind sie zurecht in den Hintergrund gerückt. Dass dies trotz allen Streits möglich war, ist zumindest ein positives Zeichen.