Gasumlage: Die Gesellschaft zahlt den Preis

Sollen wir uns jetzt etwa freuen? Weil die Gas-Umlage nun auf 2,4 Cent festgelegt wurde und nicht auf das Doppelte, wie zuvor von der Politik als Möglichkeit an die Wand gemalt worden war? Wohl kaum.

Immerhin muss eine Familie an die 500 Euro pro Jahr zusätzlich einkalkulieren – wenn die Mehrwertsteuer auf die Umlage noch verhindert wird. Dies ist jedoch alles andere als sicher, weil die EU-Behörden dabei mitspielen müssen. Klappt das nicht, sind es gar fast 600 Euro, die zusätzlich zu berappen sind.

Und das, obwohl sich die Gaspreise für die deutschen Verbraucher im Schnitt innerhalb eines Jahres bereits fast verdreifacht haben. Zudem haben diverse Versorger erneut weitere Verteuerungen angekündigt.

Natürlich ist es wichtig, dass es im Winter warme Wohnungen gibt und auch Großverbraucher in der Industrie weiter produzieren können. Und dass man deshalb kurzfristig Regelungen für die finanzielle Stabilität in der Gasversorgung erlässt. Aber die Gesellschaft zahlt dafür einen hohen Preis.

Denn jeder Euro, der zusätzlich in Energierechnungen gesteckt werden muss, wird nicht im Supermarkt, Restaurant, Fachgeschäft, beim Lieferdienst oder Online-Händler ausgegeben. Und Unternehmen werden sich genau überlegen, ob sie in absehbarer Zeit noch investieren oder ob sie gar wegen der Kostenentwicklung vielleicht Geschäftsfelder stilllegen.

Inflation macht uns alle ärmer. Und erstmals in der bundesdeutschen Geschichte drohen in absehbarer Zeit zweistellige Inflationsraten. Das schienen noch vor kurzer Zeit Horrorgemälde aus anderen Weltregionen zu sein – oder Erinnerungen an die dunklen Tage der Weimarer Republik. Aktuell sieht es nicht so aus, dass gegen die jüngste Geldentwertung ein Rezept gefunden wurde.

Stattdessen verteuern das Auslaufen des befristet eingeführten Tankrabatts und des Neun-Euro-Tickets das Leben ab September weiter, im Oktober kommt dann die Umlage dazu - und macht alles noch schlimmer. Auch wenn sie nicht so ganz hoch ausgefallen ist, wie befürchtet.