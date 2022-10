Gans schön trübe Aussichten

Die Herbsttage werden kürzer, ehe sie plötzlich Wintertage sind. Die Gänse watscheln noch vollkommen arglos über die Felder, während sie über ihre Pläne eifrig schnattern. Nicht ahnend, dass der Sankt Martinstag am 11. November eine blutigen Strich durch ihre Rechnung machen wird. Dabei geht es am Ende jedem Lebewesen wie der unwissenden Gans: wir kennen weder Ort noch Stunde. Und das ist wahrscheinlich ganz gut so.

Was der Gans Leid, ist des anderen Freud. Zum Beispiel des Vereins der Deutschen Gänsezüchter, der 2027 immerhin sein 120-jähriges Bestehen feiern wird. An diesem Fest werden Gänse – ebenso wie am Martinstag – allerdings hauptsächlich passiv mitfeiern. Dabei habe es die Gänsezüchter auch nicht leicht. KIagen diese doch über verteuertes Futter. Bei den Energiepreisen trifft’s die Gänsehalter nicht so heftig, weil das Federvieh in Stall und auf der Weide unbeheizt herum spaziert.

Zum Leidwesen der Gänsezüchter grassiert auch noch die Vogelgrippe, im niedersächsischen Hoogstede haben zudem Diebe gemäß des Norddeutschen Rundfunks zwei ganze Gänse entwendet. Und zu allem Überfluss geht auch noch die Angst vor Wölfen um, die in Sachen Geflügel ja keine Kostverächter sein sollen. All das setzt der Gans zu. Und jene, die den ganzen Ärger überleben, um es überhaupt bis zum Schlachttag zu schaffen, sind dann besonders teuer. Der Kilopreis hat sich gemäß Großhandel je nach Haltungsform nahezu verdreifacht. Das sind trübe Aussichten – nicht nur für die Gans, sondern auch für den Gänseesser. (nyf)